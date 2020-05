Ecobonus/Incentivo al 110% per l’efficientamento energetico

(IMAGOECONOMICA)

Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici per spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Fruibilità in 5 rate con possibilità di decidere per la cessione o lo sconto in fattura per la detrazione corrispondente.