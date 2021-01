Ecoincentivi auto, come ottenerli e come scegliere tra elettrico, ibrido e motori tradizionali

Promesse difficili

Bisogna stare attenti soprattutto alle plug-in, che hanno batterie ricaricabili anche dalla rete e prezzi alti resi più incoraggianti da incentivi fino a 6.500 euro perché rientrano perlopiù nella fascia di emissioni 21-60 g/km. I loro mirabolanti valori di consumo e CO2 sono alla portata solo di chi può ricaricare a ogni sosta e fa spostamenti nell’ordine delle decine di chilometri: viaggiando più a lungo, le batterie si scaricano e occorre viaggiare a benzina (le ibride a gasolio sono rare).

Se, poi, si sceglie di ricaricarle in marcia sfruttando l’energia del motore tradizionale, i consumi s’impennano. Tutto di recente confermato da un severo test della ong Transport & Environment.

In effetti, l’ibrido è una soluzione-ponte che già a fine decennio potrebbe cedere il passo all’elettrico. Chi lo sceglie ora pensando che sia il futuro e quindi conservi alti valori di rivendita rischia di sbagliare. Il tipo di motore va scelto soprattutto in base a come si usa l’auto. Ciò vale sia per chi bada solo al risparmio sia per chi è più sensibile all’ambiente.

GLI ESEMPI Prezzi al lordo delle iniziative promozionali in corso da parte di case automobilistiche e concessionari. Comprendono gli sconti obbligatori per legge ai fini della fruizione o della massimizzazione degli incentivi

Progressi da verificare

In attesa della svolta, la tecnologia ha già “invaso” le auto. E non è solo quella salvavita degli Adas, i sistemi di assistenza alla guida che mantengono la distanza di sicurezza e la corsia e frenano in automatico se necessario.

Dilagano anche sistemi multimediali complicati di dubbia utilità in Paesi di anziani come l’Italia. E spesso tasti e manopole sono sostituiti da comandi virtuali da toccare su schermi: bisogna prendere la mira distraendosi e basta poco per sbagliare. Solo da poco ci sono pure schermi che orientano il tatto. E non è certo che tutta questa elettronica funzioni sempre: negli anni può diventare obsoleta, peggiorando la fruibilità come accade con smartphone e pc.