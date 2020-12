Ecoincentivi salvi fino a giugno 2021

Diverso è il discorso per l’ecotassa: essendo un tributo, i controlli sono automatici e devono tenere conto dell’unico valore di CO2 obbligatorio a livello Ue, cioè di quello Wltp. Teoricamente, un modo per evitare l’ecotassa ci sarebbe: innalzare la soglia dei 160 g/km in modo proporzionale all’aumento legato all’adozione del Wltp. Ma per farlo occorre un provvedimento con valore legislativo (magari un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2021). Quindi tutto dipenderà dal Parlamento.