Ecommerce, round da 65 milioni per la start up italiana a Londra

Seguendo questo modello di business, Shop Circle vorrebbe creare un ecosistema di applicazioni simile alla suite di software Microsoft. Un obiettivo molto ambizioso. Intanto, la start up - che nei fatti è già una scaleup - com questo triplice round esce dalla modalità stealth (“nascosta”).

«Siamo partiti da un obiettivo preciso, - racconta a Il Sole 24 Ore Luca Cartechini - fornire agli imprenditori digitali dell'eCommerce gli strumenti e i software più all’avanguardia del settore. E oggi, grazie ai finanziamenti ricevuti, siamo in grado di espandere rapidamente il nostro portafoglio di applicazioni e di fornire a più di 50mila brand online tutti gli strumenti necessari per far crescere i loro negozi virtuali, migliorando la “customer experience” e la conversione».

«Oltre a contribuire alla scalata dell’azienda, abbiamo intenzione di utilizzare i fondi per rafforzare il nostro già talentuoso team di 50 dipendenti. - ci ha detto invece Gian Maria Gramondi - Abbiamo in programma di raddoppiare l'organico entro la fine dell’anno, inserendo nuovi imprenditori e sviluppatori che condividono la nostra missione di costruire il futuro dell’eCommerce».

A Gramondi abbiamo chiesto come mai l’azienda fosse nata a Londra, e ci ha spiegato che una serie di esperienze pregresse hanno fatto in modo che lui e il suo socio si trovassero proprio lì: «Certo, a volte mi dico che sarebbe stato bello far tutto questo in Italia. Tuttavia non sono sicuro sarebbe andata allo stesso modo, perché lo scenario per le startup è differente. In Italia ci sono buoni segnali di crescita, ma attualmente le differenze con Londra sono evidenti».