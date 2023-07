Economia circolare, accordo Iren-coop sociali toscane per l’inserimento dei fragili

Opportunità concrete di autonomia

L’assessora Spinelli ha spiegato che questo accordo «è virtuoso. Quattro realtà diverse mettono insieme le loro forze al servizio della gestione del ciclo dei rifiuti, investendo sui temi della sostenibilità ambientale e sociale; perno di questa azione è l'inserimento nel mondo del lavoro di persone con fragilità, e quindi la costruzione di opportunità concrete di autonomia. I temi ambientali sposano quindi, mirabilmente, quelli sociali. L’iniziativa è in piena sintonia con quanto perseguito dalle politiche regionali: ai bisogni delle persone in condizioni di svantaggio non si deve rispondere solo in termini assistenzialistici, ma soprattutto costruendo opportunità concrete per la loro autonomia e la loro vita. Per questo l’inserimento lavorativo è sicuramente uno strumento fondamentale».

«Il protocollo firmato oggi rafforza la collaborazione trentennale di Iren con un settore capace di portare, all'interno delle nostre attività, progetti con una forte valenza sociale - ha dichiarato Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente -. Un'alleanza presente anche sul territorio regionale: oggi sono infatti oltre 30 le cooperative sociali che lavorano con l'azienda, impiegando circa 2000 persone, per un valore economico complessivo annuo di oltre 80 milioni di euro».

Il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini ha ricordato che la società «ha introiettato il modello dello sviluppo sostenibile nella propria strategia, bilanciando le scelte per ottenere risultati su tutti i fronti: economico-finanziario, ambientale, sociale e della governance». Per il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini «la cooperazione sociale svolge un ruolo fondamentale nell'inserimento lavorativo e nell'integrazione all'interno della società dei soggetti svantaggiati. Quando si parla di reinternalizzare i servizi oggi affidati alle cooperative sociali di tipo B, che offrono servizi di alta qualità, il rischio è che siano esclusi proprio i lavoratori svantaggiati che le cooperative mirano a tutelare”. Il presidente di Coob Michele Vignali ha osservato che l’alleanza può generare «impatti significativi nelle comunità in cui viviamo». Dalla tutela dell’ambiente alla sostenibilità, dal ciclo dei rifiuti alle opportunità lavorative per persone svantaggiate: è un modello che può avere fortuna a livello nazionale.





