Economia circolare: le aziende la spiegano alle aziende Esperti e imprenditori al «RE-Economy Summit» che si tiene mercoledì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12,30 in diretta streaming

Il green deal ha fatto il giro del mondo ed è entrato nell’agenda della politica internazionale. La rivoluzione circolare è partita, verso una nuova economia della sostenibilità. I nuovi paradigmi della green economy impattano sui processi aziendali, ma come cambia il modo di fare business e di comunicare? Quali i ritorni per le aziende? A questi interrogativi vuole rispondere l’evento del Sole24Ore «RE-Economy Summit», che si terrà mercoledì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12,30 in diretta streaming all’indirizzo eventi.ilsole24ore.com/re-economysummit/ .

L’appuntamento analizzerà l’economia circolare come nuovo fattore di competitività aziendale, il ruolo degli imballaggi nella sostenibilità, il contributo che le piccole e medie imprese possono dare alla svolta green.

I lavori, introdotti dal direttore del Sole24Ore Fabio Tamburini, si apriranno con un primo focus sul tema «Economia circolare, fattore di sviluppo, crescita, competitività aziendale», a cura di Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Seguirà la tavola rotonda «Progettare e produrre green: un nuovo paradigma per la filiera del Made in Italy. Impatto della green economy sui processi aziendali», che vedrà gli interventi di Antonio Lazzarinetti (Itelyium), Renata Pascarelli (Coop), Giuseppe Pasini, (Feralpi) e Giovanni Teodorani Fabbri (FaterSmart).

Al secondo talk della mattinata prenderanno la parola Anna Paola Cavanna (Istituto Italiano Imballaggio) e Luca Ruini (Conai) per presentare le nuove tendenze nel packaging sostenibile: nel corso della sessione verranno presentati i risultati della ricerca “Consumi sostenibili: le nuove dinamiche nelle scelte di consumo, aspettative dei consumatori”, a cura di Francesco Testa (Scuola Superiore Sant'Anna) , e a seguire i vincitori del contest Best Packaging 2020, che interverranno alla tavola rotonda dal titolo “L'innovazione nel packging sostenibile”.

RE-economy Summit proseguirà ponendo sotto i riflettori il tema “Finanza e sostenibilità”: si discuterà dei ritorni per le aziende che investono in sostenibilità e degli strumenti finanziari per la transizione verso l'economia circolare con Gabriella Chiellino (Acea), Eugenio Garavini (Bper Banca) e Pietro Iotti (Sabaf).