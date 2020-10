Economia circolare, come fare impresa nell’era della green economy Se ne parlerà mercoledì 14 ottobre, in diretta streaming (dalle ore 10) nel corso dell’evento del Sole24Ore RE-Economy Summit

Il Green New Deal ha fatto il giro del mondo, ed è entrato nell’agenda della politica internazionale. La rivoluzione circolare è partita, verso una nuova economia della sostenibilità. I nuovi paradigmi della Green Economy impattano sui processi aziendali, ma come cambia il modo di fare business e di comunicare e quali sono i ritorni per le aziende? A questi interrogativi vuole rispondere l’evento del Sole24Ore “RE-Economy Summit”, che si terrà mercoledì 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in diretta streaming su eventi.ilsole24ore.com/re-economysummit/.

L’appuntamento analizzerà l’economia circolare come nuovo fattore di competitività aziendale, il ruolo del packaging nella sostenibilità, il contributo che le Pmi possono dare alla svolta green. I lavori, introdotti dal direttore del Sole24Ore Fabio Tamburini, si apriranno con un primo focus sul tema “Economia circolare, fattore di sviluppo, crescita, competitività aziendale”, a cura di Fabio Iraldo, professore ordinario, condirettore del “Green Economy Observatory”, Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Green economy e packaging

Seguirà poi la tavola rotonda “Progettare e produrre green: un nuovo paradigma per la filiera del Made in Italy. Impatto della green economy sui processi aziendali”, moderata dal giornalista del Sole24Ore Jacopo Giliberto, che vedrà l’intervento di Antonio Lazzarinetti, presidente Itelyium, Renata Pascarelli, direttore qualità Coop, Giuseppe Pasini, presidente Feralpi Group, e Giovanni Teodorani Fabbri, general manager FaterSmart.

Al secondo talk della mattinata, moderato dalla giornalista di Radio24 Laura Bettini, interverranno Anna Paola Cavanna, presidente Istituto Italiano Imballaggio e Luca Ruini, presidente Conai per presentare le nuove tendenze nel packaging sostenibile: nel corso della sessione verranno presentati i risultati della ricerca “Consumi sostenibili: le nuove dinamiche nelle scelte di consumo, aspettative dei consumatori”, a cura di Francesco Testa, professore associato Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto di Management, e a seguire i vincitori del contest Best Packaging 2020, che interverranno alla tavola rotonda dal titolo “L'innovazione nel packging sostenibile”.

Finanza sostenibile e nuovi modelli di sviluppo

RE-economy Summit proseguirà ponendo sotto i riflettori il tema “Finanza e sostenibilità”: si discuterà dei ritorni per le aziende che investono in sostenibilità e degli strumenti finanziari per la transizione verso l’economia circolare con Gabriella Chiellino, Presidente comitato sostenibilità Acea, Eugenio Garavini, vice direttore generale Bper Banca, e Pietro Iotti, amministratore delegato Sabaf. A moderare la tavola rotonda sarà Vitaliano D'Angerio, giornalista del Sole24Ore.La mattinata si concluderà con un dialogo tra Domenico Sturabotti, direttore Symbola, e Luca De Biase, responsabile Nova, Sole24Ore sul tema “Verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile per il Made in Italy”. La partecipazione è gratuita previa registrazione su https://eventi.ilsole24ore.com/re-economysummit/.