Economia circolare, come l’Italia può battere altri record in questo settore

Italia tra i Paesi più attenti al mondo nella gestione dei rifiuti: secondo i dati Conai, nel 2020, ha riciclato il 73% degli imballaggi che usa. L’Europa ha fissato il riciclo del 65% degli imballaggi come obiettivo futuro addirittura per il 2025. Inoltre sono state più di 9 milioni e mezzo le tonnellate di imballaggi riciclati sul totale delle 13 milioni immesse al consumo. Corrono l’Alta Italia (+6%) e il Mezzogiorno (+5%). Attraverso il contributo pagato dai consumatori con i prodotti confezionati sono stati dati ai Comuni 654 milioni di euro per il servizio di raccolta differenziata, erogazione che consente di ribassare la tassa rifiuti. Infine sono state rigenerate 371mila tonnellate d’acciaio, 47.400 d’alluminio, 4 milioni di carta, 1,87 milioni di legno, un milione e 76mila di plastica, 2,14 milioni di tonnellate di vetro.

Altre opportunità per l’economia circolare

Italia dunque in pole position nell’economia circolare? Certamente sì. Ma sono ancora tante le opportunità da afferrare in tale ambito. Per poter cogliere appieno il potenziale è necessario focalizzarsi su ciascuna fase della catena del valore, con un dialogo costante e attivo tra i protagonisti dell’ecosistema produttivo: grandi aziende, Pmi, startup, università.

Per capire come sfruttare tutte le opportunità dell’economia circolare, lunedì 20 settembre, a partire dalle ore 11, si terrà l’evento digitale «La trasformazione circolare in Italia. Integrare la circolarità nel sistema produttivo italiano», organizzato da Accenture in collaborazione con Sole24Ore e moderato dal direttore Fabio Tamburini.

Programma e partecipazione all’evento

Alla conferenza interverranno, tra gli altri, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, Fabio Benasso, presidente Accenture Italia, Costantino Chessa, head of procurement Eni, Maria Enrica Danese, sustainability projects & institutional digital Channels Tim, Mauro Macchi, amministratore delegato Accenture Italia, Renata Mele, head of sustainability Leonardo, Andrea Nuzzi, head of corporate and financial institutions Cassa Depositi e Prestiti, Sandro Orneli, managing director, sustainability strategy lead Europe Accenture, Gianmario Verona, rettore università Bocconi, Massimiano Tellini, global head of circular economy Intesa Sanpaolo.

La partecipazione all’evento è gratuita ma prima bisogna registrarsi su https://virtualevent.ilsole24ore.com/trasformazione-circolare/.