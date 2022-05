Economia circolare e gestione ambientale: limiti e opportunità

La ricerca di soluzioni alle problematiche odierne, così come la ricerca di soluzioni alternative all’approvvigionamento di materie prime anche mediante il recupero energetico, il riciclo, il riutilizzo, rischia di rimanere (e spesso rimane!) ferma, lasciando così nel cassetto tante idee che oltre a costituire nuove opportunità sono il frutto del lavoro e della capacità inventiva delle imprese italiane.

I progetti legati al mondo impiantistico nel settore dei rifiuti che sono stati presentati nell’ambito del Pnrr sono oltre 4.000, di cui quasi la metà provengono dal Mezzogiorno. Il Sud, da solo, eccede oltre il doppio della dotazione complessiva, a testimonianza di un ulteriore divario tra le aree geografiche italiane. A fronte dei 2,1 miliardi di euro disponibili, sono stati presentati progetti, in tutto il territorio nazionale, per 12 miliardi, segno che la voglia di fare e di mettersi in gioco non manca.

Eppure non è la dotazione finanziaria a costituire l’ostacolo principale: ai finanziamenti del Pnrr, potrebbero aggiungersi altri finanziamenti privati, ma le problematiche di cui sopra costituiscono un problema talvolta insormontabile, soprattutto per le imprese medie e piccole. A tutto questo, come se non bastasse, vanno aggiunti anche altri aspetti che frenano l’ammodernamento del “sistema rifiuti” e dell’economia circolare in Italia, aspetti di natura sociale e culturale.

La sindrome Nimby (Not in my backyard, non nella mia area di residenza, ossia la tendenza a non voler vedere realizzate opere nella zona dove abitualmente si vive) e Nimto (Not in my terms of office, non durante il mio mandato elettorale, ossia la tendenza a non voler prendere decisioni che potrebbero essere impopolari, come potrebbero essere i progetti legati a nuovi impianti), sono ad oggi ulteriori ostacoli alla realizzazioni di nuove opere, dalla portata in alcuni casi forse uguale o superiore al peso della burocrazia.

Questi non sono problemi di facile risoluzione, in quanto spesso riguardano anche l’emotività e la percezione che i singoli hanno rispetto ai cambiamenti climatici e alle responsabilità dei settori produttivi. La comunicazione ambientale soprattutto per quanto riguarda importanti progetti di sviluppo deve essere efficace, inclusiva ed esaustiva.Il Pnrr costituisce di certo una buona occasione, ma da solo non basta.