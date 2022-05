Economia circolare, ecco le strategie dei più importanti consorzi italiani

«Il Consorzio – commenta Riccardo Piunti, presidente Conou – è un esempio di economia circolare, garantita dal funzionamento dell’attività di raccolta e dall’analisi costante e puntuale della qualità degli oli da rigenerare. Rappresentiamo un’eccellenza in Europa, non solo per i volumi della raccolta, che sfiorano il 100%, ma per il principio della priorità alla rigenerazione che ci consente di risparmiare quasi 1,5 milioni di barili di petrolio l’anno e di trasformare un rifiuto pericoloso in circa 200 mila tonnellate di nuovo prodotto».

Priorità anche alle nuove generazioni. Il Conou, infatti, promuove progetti e campagne di sensibilizzazione presso le scuole italiane, anche attraverso app e giochi. È il caso di “Green League - Missione Sostenibilità, un viaggio digitale alla scoperta dell’economia”, progetto di edutainment digitale per le scuole secondarie, che coniuga l’aspetto didattico con quello ludico.

Il progetto, promosso con WeSchool, porta in classe tutti gli aspetti della tematica ambientale declinandoli in un’esperienza di gioco e condivisione. Ogni classe deve aiutare la Green League, una squadra di quattro avatar, a salvare il Pianeta seguendo dallo schermo di una LIM (la lavagna interattiva multimediale) un percorso diviso in quattro moduli.

Gli studenti si confronteranno sui temi più attuali legati all’ecologia in un viaggio virtuale che li trasformerà in ambasciatori di sostenibilità, in una vera e propria competizione tra scuole. Inoltre, nel corso di Fiera Didacta Italia, la principale manifestazione nazionale dedicata al mondo della scuola, il Consorzio ha presentato il cortometraggio “La pace dell’olio”, che vuole far riflettere sull’importanza del recupero dei materiali e dell’economia circolare e che si inserisce nell’omonimo progetto educativo dedicato alla scuole elementari.