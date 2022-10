Economia circolare, Levico e Unicoop Firenze alleate nelle bottiglie di vetro a rendere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riuso, riduzione degli sprechi, economia circolare. Levico Acque, l’azienda di acque minerali che ha sempre imbottigliato nel vetro, lancia con Unicoop Firenze la sperimentazione di AcquaLocker, ovvero sportelli di ritiro automatici dei vuoti delle bottiglie di vetro a rendere, posizionati all’esterno dei punti vendita di Unicoop. La sperimentazione di Acqua Levico è partita a Firenze, in tre punti vendita: Ponte a Greve, Novoli e Sesto Fiorentino. Ed è un primo passo perché, come spiegato dal presidente di Levico Acque Mauro Franzoni, «l’obiettivo è estendersi in altre località».



Come funziona AcquaLocker

Grazie ad AcquaLocker il consumatore potrà acquistare il cestello da 6 bottiglie dell’azienda, lasciando poi al locker, attraverso la sua tecnologia, la gestione del reso e il riaccredito della cauzione su un portafoglio virtuale nella app.

Il primo passo da fare è scaricare la app, gratuita. Poi il consumatore si dovrà registrare e, naturalmente, acquistare l’acqua. Al momento della restituzione del vuoto l’utente si recherà l’AcquaLocker più comodo e, con l’app, indicherà il numero di vuoti e cestelli da rendere. A quel punto l’app aprirà automaticamente lo sportello per far sì che siano riposte le bottiglie vuote. Il locker, attraverso dei sensori, comunicherà all’app la cauzione da rendere che verrà corrisposta in forma di voucher, attivabile e spendibile subito in negozio sulla spesa successiva.

Il vetro come risorsa sostenibile del futuro

Levico da sempre ha usato bottiglie in vetro. D’altronde il vetro a rendere è una pratica già comune in Europa e che invece deve ancora prendere campo in Italia: ogni bottiglia a vetro a rendere può essere riutilizzata fino a 30 volte. La conseguenza è una riduzione di consumi da un lato e anche dell’uso della plastica dall’altro.

Da sempre il vetro è considerato il materiale più puro per mantenere la qualità dell’acqua ed è al 100% riciclabile. All’infinito. Per questo Levico, 34 dipendenti e sede a Levico Terme (Trento), ha intrapreso questa strada. «Il mercato soffre di un consumo eccessivo di plastica – ha spiegato Franzoni -. Per questo noi incentiviamo da sempre il vetro: nei supermercati molti giovani, ad esempio, non sanno che esiste il servizio del vetro a rendere. Comprano la plastica per avere meno problemi ed è un grande errore. Col servizio creato insieme ad Unicoop Firenze cerchiamo di andare incontro alle esigenze sia del supermercato che del cliente. Adesso vediamo che le giovani coppie sembrano più attente rispetto al passato, spero che questo progetto cresca sempre di più».