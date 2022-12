Economia circolare, la mappa delle 360 buone pratiche messa a punto da Enea

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall’ecodesign grazie ai fondi di caffè al recupero delle pellicole per gli imballaggi, continuando con i rifiuti elettrici e industriali per arrivare alla lotta allo spreco alimentare. Parola d’ordine: economia circolare e riutilizzo di rifiuti che si trasformano in materie prime. E in questo scenario non possono che essere inserite le cosiddette buone pratiche. Proprio per questo motivo l’Enea ha predisposto, nell’ambito del progetto denominato Reciproco, una mappatura con oltre 360 buone pratiche di economia circolare, laboratori urbani e QR code «per aiutare i consumatori a comprendere, un’iniziativa che ha visto partecipare cittadini, aziende e associazioni di Bologna, Taranto e Anguillara Sabazia (Roma) nell’ambito di un percorso che ha unito formazione e informazione».

Formazione e informazione

«Con questo tipo di approccio, si affiancano a iniziative di formazione e informazione sui temi della transizione circolare, momenti di scambio costruttivi in cui idee e progetti innovativi sono condivisi a livello di comunità - ha detto nel corso della presentazione del progetto, Claudia Brunori, responsabile della divisione Enea di uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli - nel rispetto delle tipicità culturali del territorio. I progetti sviluppati diventano parte del patrimonio della comunità e possono essere implementati con il supporto degli enti locali».

Meno spreco sul cibo

Una delle buone pratiche riguarda il progetto “Ricibiamo”, nato con «l'intento di creare un percorso condiviso tra addetti del settore ristorazione, studenti istituti superiori, e consumatori».

Nello specifico si tratta di un modello che punta a ridurre lo spreco nell’ambito della ristorazione il tutto attraverso una rete di ristoratori legati poi da un sistema di comunicazione e una rete di associazioni all’interno di un sistema che premia, anche con una riduzione della Tari, i ristoratori più virtuosi.

Scarti industriali diventano risorsa

C’è in un settore diametralmente opposto il marketplace Waste2Resource che consente alle aziende di vendere i propri scarti industriali, rifiuti, sottoprodotti, cascami, sfridi, macchinari e materiali riciclati e trovare potenziali acquirenti sia localmente sia in Europa.