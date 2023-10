Economia circolare, New York utilizza il modello italiano per la raccolta dell’umido

Ascolta la versione audio dell'articolo

Modello italiano per la raccolta dei rifiuti organici di New York. Poche settimane fa, infatti, il sindaco della Grande Mela, Eric Leroy Adams, ha annunciato l’introduzione di 250 contenitori “smart”, destinati a diventare presto 400, per il conferimento sia degli scarti di cibo sia di tutti i materiali compostabili, a partire dai sacchetti in bioplastica compostabile che rendono più facile la gestione di questa tipologia di rifiuti. Il piano pilota è già stato avviato da quasi un anno nel Queens e i risultati hanno dimostrato che la raccolta ispirata alle modalità italiane ha permesso di triplicare il materiale raccolto a un costo di un terzo inferiore di quello medio dei precedenti sistemi.

La Grande Mela e il riciclo

«Mi auguro che il progetto della raccolta dell’umido a New York, nella sua complessità, vada in porto, nelle parole del sindaco emerge grande determinazione e volontà di proseguire seguendo proprio il modello italiano – commenta Marco Versari, presidente Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile -. L’uso dei sacchetti compostabili, prodotti in Italia, nelle metropoli statunitensi testimonia che le nostre imprese, grazie agli investimenti in tecnologie e ricerca, possono guardare al mondo come mercato potenziale».

New York è solo l’ultimo tassello di un puzzle che racconta di una nuova sensibilità verso il tema del recupero dell’umido. Anche Copenaghen ha importato il modello e le tecnologie italiane, così come diverse città in Spagna e Cina.

I rifiuti umidi

In Europa, a oggi, due terzi dei rifiuti umidi vengono bruciati o mandati in discarica, perdendo l’occasione di recuperare un materiale prezioso, in grado di trasformarsi in compost, fertilizzante ed energia.

I numeri del modello italiano In questo scenario fa eccezione l’Italia, dove la raccolta di umido e compostabili tocca percentuali molto alte, sostenendo lo sviluppo delle imprese delle bioplastiche. «Biorepack – spiega Versari – è un consorzio riconosciuto nel 2020 ed è il primo al mondo a occuparsi del riciclo organico degli imballaggi compostabili, perché l’Italia vanta la filiera più organizzata ed efficace di riciclo organico. Nel nostro Paese si ricicla più della metà della frazione organica che c’è in Europa. Nel 2022, anno in cui la raccolta dell’umido è diventata obbligatoria in Italia, siamo riusciti a raggiungere circa il 70% della popolazione nazionale, un dato che testimonia il riconoscimento del nostro lavoro da parte dei cittadini e della pubblica amministrazione. Quest’anno abbiamo già superato il 60% di riciclo degli imballaggi compostabili».