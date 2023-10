Economia circolare, il progetto Ispra-Mimit che punta a coinvolgere 10mila studenti

Un giorno a settimana avviene poi la distribuzione delle spese in un punto di ritiro nel quartiere, l’Alveare: si tratta di un piccolo mercatino dove i produttori consegnano solo il venduto, azzerando completamente gli sprechi alimentari.

I cosmetici naturali dal packaging green

Sul mondo dei cosmetici è da evidenziare l’azienda made in Italy Lymphae Lab, nata a Dalmine (Bergamo) con l’intento di produrre cosmetici sostenibili realizzati con materie prime naturali, biologiche, cosmetici funzionali. Con un’attenzione soprattutto al packaging che oggi genera un grosso impatto sull’ambiente anche per il settore cosmetico, Lymphae Lab produce e utilizza confezioni compostabili biodegradabili e riciclate.

«Il packaging è il più grosso problema della cosmetica di oggi – dichiara Davide Pasini di Lymphae Lab -. Genera rifiuti. Così noi stiamo lavorando su packaging compostabili, biodegradabili, riciclati, con l’obiettivo ultimo che è quello di produrre un cosmetico a rifiuto zero. Stiamo testando nuovi materiali e sviluppando nuove tecnologie che permettono al settore cosmetico di adottare questi materiali. Non sempre il materiale può adattarsi al tipo di prodotto, può essere magari non compatibile».

Cucire a macchina ed economia circolare

Tra i progetti più interessanti c’è quello di Del Vecchia group, azienda di Lastra a Signa (Firenze). Il gruppo dà vita alle tradizionali macchine da cucito porta avanti un progetto di recupero e upcycling nel settore del tessile e della moda.

«Volevo dare vita nuova a questo strumento, voglio far vedere ai giovani la creatività, l’autonomia e quanto uno strumento del genere può far bene all’ambiente – ha detto Valentina Del Vecchia della Del Vecchia group -. Partire dalle nostre tradizioni e portarle ai giovani sotto forma di qualità di ciò che indossiamo. La nostra è una missione a 360 gradi. Oggi riparare è fondamentale. L’azienda del tessile è tra le prime a livello di inquinamento, bisogna quindi ripensare a quanto si attaccavano le toppe ai maglioni e ai jeans. La riparazione non svilisce, può arricchire».