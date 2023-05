Economia circolare, la svolta dell’acciaio e della chimica verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

Reintrodurre gli scarti nel ciclo industriale e valorizzare i sottoprodotti delle lavorazioni è diventato un asset strategico per le imprese che vogliono restare competitive: dalla siderurgia alla chimica, dal mercato della produzione elettrica al riciclo dei rifiuti. L’acciaieria Arvedi rappresenta un modello virtuoso di economia circolare, dall’uso di rottami ferrosi per il nuovo acciaio, al recupero di scorie e polveri di metalli, all’utilizzo di gas siderurgici – un sottoprodotto del processo industriale – per generare energia elettrica. Con benefici sulla riduzione di CO2.

Non è l’unico esempio. L’Italia ha il primato nel recupero dei rifiuti: secondo le ultime stime Conai nel 2023 si dovrebbe raggiungere il 75% di imballaggi riciclati. Senza contare il riutilizzo di scarti agricoli capace di dare vita alla filiera della chimica verde, che vede in Novamont un campione tutto italiano.

«Dietro ai risultati spesso sorprendenti dell’economia italiana c’è un’antopologia produttiva che incrocia bellezza, intelligenza, sostenibilità. E che deve molto all’economia circolare. Siamo di gran lunga il Paese che recupera più materiale: 30 punti sopra la media europea, davanti ai tedeschi», commenta Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e tra i protagonisti del Festival.

