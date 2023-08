Economia circolare, torneo di padel sui campi di gomma riciclata da pneumatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sostenibilità entra nei campi da padel dove sport ed economia circolare riescono a giocare assieme. Proprio seguendo questo filone parte l’iniziativa R-Evolution Padel Cup, il primo torneo nazionale Open maschile su campi sostenibili realizzati in resina e gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Un appuntamento sportivo importante riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis Padel e promosso da Ecopneus, il consorzio che si occupa di pneumatici fuori uso, e Casali Sport azienda specializzata nelle superfici sportive.

I campi riciclati

Ad ospitare le sfide del nuovo torneo italiano, che prevede un montepremi di 10 mila euro, gli innovativi campi «eco-performanti XPadel Tyrefield, realizzati in resina e gomma riciclata da pneumatici fuori uso, conformi alla UNE 41958 IN e recentemente omologati dalla federazione Fitp».

Ogni campo, come sottolineano i promotori «è realizzato con resine di alta qualità a formulazione avanzata e componenti altamente sostenibili».

«Il nostro - dice Mauro Moreschi, direttore commerciale e marketing Casali - è un impegno che nasce dalla passione per lo sport e dalla volontà di offrire superfici sportive in resina che coniughino al meglio risposta tecnico-prestazionale e sicurezza degli atleti». In mezzo ci sono le performances sportive e delle pavimentazioni e la sicurezza degli attenti, con un'attenzione all'economia circolare. «Per questo motivo - aggiunge - definiamo le nostre superfici di gioco XPadel “eco-performanti”; una sintesi perfetta tra innovazione, sicurezza, performance e sostenibilità, quest'ultima garantita in particolare dal tappeto di tipo Tyrefield, parte integrante dei campi XPadel, derivante da gomma da riciclo di PFU e per questo anche altamente efficiente da un punto di vista prestazionale».

L’iniziativa di Ecopneus

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati del consorzio Ecopneus che rimarca l’attività di ricerca portata avanti dal consorzio: «In Ecopneus, da sempre investiamo in ricerca e sviluppo - dice -. I campi XPadel Tyrefiled ne sono la prova: giocare su gomma riciclata fa la differenza e la fa in meglio, non solo in termini ambientali, ma anche in termini prestazionali, a beneficio e tutela dei giocatori. Come in ogni sport, anche il padel può esporre gli sportivi a rischi e infortuni; i cambi di direzione e le rotazioni sul proprio asse sono frequenti in questo sport, così come gli impatti del corpo al suolo, per questo la superficie di gioco può diventare il migliore alleato di ogni giocatore e poi scegliere di realizzare un campo utilizzando un materiale sostenibile è una scelta consapevole a tutela dell'ambiente».