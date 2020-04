Economia e innovazione, ecco le dirette Instagram del Sole 24 Ore Un format quotidiano per analizzare come far ripartire l’Italia dopo l’emergenza Covid, a cui si affianca l’appuntamento settimanale di “Stories di successo”

Le stime del Pil per l’Italia sono pesanti per il 2020. Ma da dove si può ripartire per dare un futuro all’economia del nostro Paese? Come si può combattere il pericolo di un drastico calo dell’occupazione, una volta che saranno terminati i due mesi in cui non è possibile licenziare?



Le prospettive e le opportunità per l’Italia del futuro sono il file rouge che legherà le interviste del nuovo format Instagram del Sole 24 Ore, condotto da Monica D’Ascenzo, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 12.30. Si è cominciato dal presidente di Confindustria dispositivi medici, Massimiliano Boggetti, per il settore fondamentale che rappresenta in questo momento di pandemia globale. In questo senso saranno determinanti gli investimenti in ricerca e sviluppo che arriveranno anche una volta terminato il periodo emergenza.

Stessa cosa si dica per altri settori industriali. Ne parleremo martedì 7 aprile con la direttrice dell’Aifi, associazione dei fondi di private equity e venture capital. Sempre di industria e pmi italiane, ma anche di sport, si parlerà mercoledì 8 aprile con Alessandro Benetton, presidente di 21 Invest e presidente della Fondazione Cortina 2021. Giovedì 9 sarà, invece, dedicato ai mercati finanziari con Luca Rubini, head of sales di Fidentiis, per cerca di capire se un recupero dei listini ci sarà e in che tempi. Mentre venerdì 10 è dedicato al calcio e alla cultura con l’attrice e vicepresidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi.



Sull’account Instagram del Sole 24 Ore tornano anche le “Stories di successo”: la videorubrica di Francesca Milano (diventata anche podcast) riprende martedì 7 aprile in una speciale “home edition”. In diretta su Instagram, ogni martedì alle ore 17, un ospite racconterà la sua startup innovativa legata al tema del Coronavirus, in collaborazione con Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale.



Si comincia martedì 7 aprile con l’intervista a Lorenzo Maternini, Country Manager di TAG che racconterà come lo smart working sta salvando il Paese in questa fase di emergenza. Seguiranno interviste ad altre realtà che fanno parte della community di innovatori di TAG e che stanno a loro volta trovando soluzioni innovative anche per rispondere ai nuovi bisogni nati dall'emergenza Coronavirus. Tra queste, Cosaporto.it, il primo progetto di “quality delivery” per abbattere ogni ostacolo pratico e decisionale alla scelta e alla consegna del regalo perfetto, Quick Algorithm, che fornisce on-demand Data-Science services permettendo alle aziende di approcciare rapidamente e in modo semplice al mondo dei dati, e Farmakon una soluzione software as a service tagliata su misura per creare un canale di vendita alternativo per le farmacie.