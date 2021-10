Economia e sostenibilità, fiducia nella ripresa ma c’è incertezza sul lavoro (52%)

L’impresa si fa comunità

In questa nuova relazione tra impresa e consumatore, il terzo settore svolge un ruolo importante. Fiducia e inclusione sono le parole chiave su cui ridisegnare un nuovo modello economico e in questa direzione muove l'indagine Istat, presentata da Sabrina Stoppiello, responsabile censimento permanente delle istituzioni non profit, che traccia una panoramica delle realtà non profit italiane impegnate in attività di community building, costruendo relazioni di prossimità.

In base agli ultimi dati disponibili sul settore (al 2015), emerge un sottoinsieme di 135 mila istituzioni non profit (pari al 40% del totale) impegnato in questo attività. Realtà che impiegano 402 mila dipendenti (51% del totale), 106 lavoratori esterni (36%) e 3 milioni di volontari (55%) e che hanno dimensioni ampie per numero di volontari (il 49% ne impiega più di 10) ma contenute rispetto ai lavoratori retribuiti (il 76,5% non ne ha).

L'orientamento delle istituzioni non profit attive nel community building è prevalentemente di pubblica utilità (75,6%) e la mission ne delinea un maggior coinvolgimento in attività riconducibili alle dimensioni di cittadinanza attiva.

In misura superiore al valore complessivo del settore (pari al 21,6%), il 27,8% di queste istituzioni si dedica a soggetti con disagi, fragili o vulnerabili. Le istituzioni non profit orientate al community building, infine, si contraddistinguono per una maggiore propensione a strutturare relazioni significative con soggetti pubblici, coinvolti in varia misura nelle loro attività.

Non profit e Agenda 2030, un legame basato sul Dna

L'analisi dell'Istat, inoltre, si sofferma anche sul ruolo che le realtà non profit possono svolgere nel raggiungimento dei goal dell'Agenda Onu dedicata alla Sostenibilità. Si tratta di attori che operano su quasi tutti gli obiettivi: 10 settori su 12 includono attività riconducibili ai 17 goal.