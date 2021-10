Economia in frenata, Borse al record: ecco i perché del paradosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i timori per l’inflazione, per la riduzione degli stimoli monetari da parte della Federal Reserve, per i due rialzi dei tassi Usa previsti già nel 2022 e per il rallentamento della crescita economica (confermato ieri da vari indici), le Borse cosa fanno? Crollano? Si fanno prendere dal panico? Tutt’altro: volano sui nuovi massimi storici. Lunedì a Wall Street l’indice S&P 500 ha raggiunto il nuovo record (guidato da titoli come Tesla e Paypal) e la stessa fiammata è toccata all’indice Dow Jones...