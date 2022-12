«Economia in frenata e tassi in rialzo, fiducia negli investimenti alternativi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Sono fiduciosa sulla tenuta del settore degli investimenti alternativi per la loro minore volatilità rispetto ad altre asset class in una fase di rallentamento dell’economia e con tassi in rialzo. Puntiamo a fare crescere l’attuale raccolta che a settembre 2022 è arrivata a 9,6 miliardi di euro». Silvana Chilelli, ceo di Eurizon Capital Real Asset Sgr (ECRA), non si mostra preoccupata di fronte alle incertezze che stanno dominando i mercati: da quando è partita l’attività di investimento nel 2015...