«Economia in frenata, ma la finanza sostenibile non tornerà dietro»

Ha ancora senso parlare di sostenibilità nell’attuale quadro macroeconomico? A quanto pare sì. Dalla finanza sostenibile non si torna più indietro nonostante i recenti casi di greenwashing. «La sostenibilità non è una moda e fa parte del nostro Dna. Noi abbiamo una metodologia molto rigorosa. Certo, il greenwashing è un problema ma tenga conto che siamo di fronte a un grande fenomeno di transizione. Per raggiungere il net zero di CO2 vi saranno investimenti a livello mondiale di oltre 3 trilioni ...