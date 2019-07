Economia italiana in stagnazione con spiragli sul fronte dell’occupazione Il problema resta la scarsa domanda interna: una tendenza in atto da tempo di Dino Pesole

Un andamento dell’economia fiacco che fotografa una situazione di sostanziale stagnazione con qualche spiraglio sul fronte dell’occupazione che ora attende di consolidarsi. I dati Istat relativamente al mese di giugno non sono incoraggianti.

Preoccupa il peggioramento del clima di fiducia che riguarda sia le imprese che i consumatori. In economia contano le aspettative e se prevale l’incertezza sia sugli sviluppi della situazione politica sia sulle prospettive di medio termine dell’economia si resta in stand by. Il nostro resta sostanzialmente un problema di scarsa domanda interna, e del resto la tendenza è in atto da tempo.

GUARDA IL VIDEO - Lavoro, maggio record: disoccupazione al 9,9%, ai minimi dal 2012

Dal secondo semestre dello scorso anno la crescita si è arrestata, poi siamo entrati in recessione tecnica (che si verifica quando si registrano due trimestri consecutivi di crescita negativa) e ora siamo in stagnazione, come del resto prevedono un po’ tutti gli organismi interni e internazionali che per il 2019 non si spingono oltre uno 0,1/0,2% di aumento del Pil.

Certo pesa la congiuntura internazionale, nel perverso intreccio della guerra dei dazi e del rallentamento dell’economia tedesca, ma è un fatto che in questo momento il nostro paese registra il tasso di crescita più basso in Europa. I segnali positivi che si registrano sul fronte del mercato del lavoro sono una buona notizia, anche se finora l’incremento dell’occupazione non si è tradotto in aumento della ricchezza e dell’attività produttiva. Incertezza appunto. Se questo sentiment non si invertirà sarà ben difficile uscire dalla stagnazione.