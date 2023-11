Economia, l’Europa vede segnali di ottimismo

Sul fronte italiano, l’analisi è molto fattuale. Il paese seguirà la dinamica dei suoi partner, anche se con risultati leggermente più modesti. Nel 2023 la crescita sarà dello 0,7%, mentre nel 2024 potrebbe attestarsi allo 0,9% e salire fino all’1,2% l’anno successivo. Insieme alla Germania (0,8%) e alla Finlandia (0,8%) l’Italia è il paese che rischia di crescere di meno nel 2024. Le economie più dinamiche sono quelle maltese e irlandese (4,0% e 3,0% rispettivamente), mentre la Francia crescerebbe dell’1,2%.

Sul versante dei conti pubblici italiani, bisognerà aspettare il giudizio della Finanziaria che Bruxelles pubblicherà martedì 21 novembre. Per ora, Bruxelles si limita a prendere atto che il disavanzo sarà del 4,4% e del 4,3% del PIL nel 2024 e nel 2025, per via tra le altre cose “del prolungamento del taglio nel cuneo fiscale e dell’ulteriore aumento dei salari pubblici nel periodo contrattuale 2022-2024”. Il debito, invece, è previsto in aumento nel 2024 e nel 2025, rispetto ai dati del 2023 (139,8% del PIL).

Questo elemento non è banale, mentre i paesi membri dell’Unione europea stanno negoziando una sofferta riforma del Patto di Stabilità, in un contesto nel quale il tentativo è comunque di imporre un risanamento delle finanze statali. Lo stesso percorso, di un doppio incremento del debito pubblico sia nel 2024 che nel 2025, è seguito nella zona euro dal Belgio, dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, da Malta, dalla Slovacchia, e dalla Finlandia.

Più in generale, scrive la Commissione europea: “Negli ultimi mesi l’incertezza e i rischi negativi per le prospettive economiche sono aumentati a causa della prolungata guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e il conflitto in Medio Oriente. Finora, l’impatto di quest’ultimo sui mercati dell’energia è stato contenuto, ma esiste il rischio di interruzioni nelle forniture di energia che potrebbero avere un impatto significativo (…) sulla produzione globale e sul livello generale dei prezzi”.

