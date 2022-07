Economia del mare, convegno del Sole 24Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una riflessione sul sistema portuale italiano e in particolare il legame tra infrastrutture, logistica, trasporti, attività portuale e sviluppo del territorio. È il tema del convegno del Sole 24 Ore Economia del Mare. Nuovi scenari e sfide per la Blue Economy, che si terrà giovedì 14 luglio in contemporanea da Trieste, Genova, Napoli. L’evento, alla prima edizione, rappresenta un osservatorio annuale per il sistema dell’industria marittima. Tra gli altri, interverranno Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico, Zeno D’Agostino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e Gianluigi Rozza, delegato alla Valorizzazione, Innovazione e ai Rapporti con le Imprese di Sissa. Main partner dell’evento: Costa Crociere, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Leonardo. Official partner è Rina, Event partner Grimaldi Group e Partner Fincantieri Infrastructure. L’evento è in presenza a Trieste e in streaming.