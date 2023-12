Economia del mare, Its Caboto verso il raddoppio degli iscritti

«Alcuni nostri percorsi sono di oltre 3mila ore, triennali - ha spiegato il direttore dell’Its, Clemente Borrelli -, che, con 12 mesi di navigazione, divisi in tre periodi alternati con la formazione in aula, permettono di acquisire competenze e requisiti per conseguire oltre al diploma, la certificazione di ufficiale di marina mercantile. Per i corsi cosiddetti “a terra” l’esperienza “on the job” nell’azienda è fatta tutta insieme, ed equivale a 5/6 mesi, proprio per renderla più completa possibile per il giovane. Questi sono i corsi biennali, di 2mila ore, di cui 900 circa “sul campo” e in stage, e le restanti 1.100 ore in aula e in laboratori innovativi. Collaboriamo strutturalmente con una quindicina di compagnie di navigazione (oltre alla d’Amico Shipping, anche la F.lli d’Amico Armatori, Premuda, Corsica & Sardinia Ferries, Moby Lines, Carboflotta, Amoretti Group, Morfini SpA) e con aziende della logistica, come FERCAM, Italsempione, Intergroup Logistics, Ormesani; oltre il 70% della docenza arriva dal mondo del lavoro. Tutto ciò porta un tasso di placement del 95%, con punte del 100 per cento».

«Stiamo crescendo - ha chiosato il presidente d’Amico -. Con l’università Parthenope di Napoli abbiamo stretto un accordo per i nostri allievi ufficiali che, con un anno in più di formazione, ottengono la laurea. Ormai abbiamo raggiunto una dimensione nazionale, ed è molto stretto il legame anche con l’Accademia della Marina Mercantile di Genova, altra eccellenza formativa terziaria nel settore del mare. Nei nostri corsi sta aumentando la presenza femminile, siamo a circa un terzo nei corsi per ufficiali di coperta. Anche nel corso appena partito per ufficiali di macchina, ci sono 3 donne sui 26 studenti complessivi. In questi anni le imprese di navigazione sono molto cambiate, e l’apporto di giovani professionisti in uscita dall’Its ha spinto il cambiamento. Parlo in prima persona: abbiamo tanto da imparare dai nostri giovani. Tutto il tema del rispetto e della sostenibilità ambientale, ad esempio, è oggi una priorità per le aziende. Questi obiettivi, che richiedono un cambiamento culturale, sono facilitati dalla presenza dei nostri giovani allievi e ufficiali a bordo delle navi, portatori di maggiore sensibilità e attenzione a questi temi».

