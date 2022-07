Economia del mare, dal Pnrr oltre 4 miliardi per il rilancio dei porti

12:49 Mattioli (Confitarma): servono opere più rapide e meno burocrazia

«È importante rilanciare il concetto di economia del mare, ci si riempie la bocca ma non si fa tanto – ha detto Mario Mattioli, presidente di Confitarma (Confederazione italiana armatori) –. L’Italia ha posizione invidiabile nel Mediterraneo, sembra un pontile in mare e un crocevia con il canale di Suez, passa il 20% del traffico, ma di questo il 60% va nei porti del Nord Europa e no si ferma in Italia. Due punti sono importanti: occorre una semplificazione delle opere, è possibile che le opere che si fanno in fretta si fanno in deroga? La deroga deve diventare la regola per avere un sistema che porti l'Italia dove merita, cioè al centro dell’Europa per evitare i tempi eterni delle opere. Poi la burocrazia deve essere al servizio e non una palla al piede. Il Pnrr si basa sui tempi, per l'Europa il concetto di tempo è diverso da quello che pensiamo noi. Se non rispettiamo i tempi rischiamo di appesantire i debiti».