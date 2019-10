Economia delle mummie, Bolzano polo globale con la ricerca su Ötzi

«La nostra peculiarità - spiega Valentina Coia, ricercatrice nel laboratorio per lo studio del Dna antico - è che i laboratori, pur avendo specializzazioni diverse, sono coordinati sotto un unico Istituto: nel settore non ci sono esempi di altre strutture così organizzate, né a livello nazionale né a livello internazionale».

Merito di Ötzi. Dei suoi 61 tatuaggi. Del suo ultimo pasto ancora nello stomaco, a base di carne di stambecco, cereali e bacche. Del suo correttore per lavorare la selce trovato insieme all’arco in legno di tasso, nella faretra con due frecce pronte e altre in lavorazione. Dell’ascia in rame che possedeva, oggetto di alta tecnologia per l’epoca: in 35 minuti poteva abbattere un albero di tasso. E ancora la sua perla di marmo, il vestiario, le scarpe, le esche. La sua ferita e i suoi globuli rossi, lì a raccontare che quel corpo ha vissuto la sua prima vita 5.300 anni fa. Studiare un reperto così unico e ricco di misteri, e nello stesso tempo dover preoccuparsi della sua conservazione sul lungo periodo, ha permesso ai ricercatori guidati da Zink di esplorare frontiere di ricerca negli ambiti più diversi.

«Abbiamo sviluppato - spiega Coia - l’approccio multidisciplinare allo studio delle mummie che tutti invocano, ma che solo da noi è realtà. Abbiamo competenze molto specifiche su ambiti diversi, da sempre coordinate dal medesimo istituto e ora raccolte in un unico luogo. Passando semplicemente da una stanza all’altra, il reperto viene studiato da esperti di diverse discipline, che applicano le competenze più avanzate nei loro ambiti».

I segreti del Dna antico

L’ambito di ricerca di Valentina Coia è quello dello studio del Dna antico. Disciplina decisiva per scrivere la storia genetica delle popolazioni. Studiando il Dna antico di Iceman, i ricercatori di Bolzano si sono accorti per esempio che l'uomo venuto dal ghiaccio aveva una predisposizione per le malattie cardiovascolari. Predisposizione che in passato si tendeva ad associare a fattori esogeni, come una vita sedentaria o cattive abitudini alimentari. Gli studi su Ötzi hanno invece svelato che la variante genetica di questa predisposizione esisteva già 5mila anni fa, aprendo così nuove prospettive anche alla ricerca medico-sanitaria. «I medici potrebbero utilizzare questo tipo di dati anche oggi: sapere come si è evoluta una malattia ha dei risvolti molto attuali. Anche scoprire come sono evoluti gli agenti patogeni, partendo da quelli conservati in Iceman, può essere molto utile». Quanto si potrà ancora fare in futuro, lavorando su Ötzi? Coia è ottimista: «Molto: le tecnologie di analisi migliorano e il materiale che fornisce questa mummia è unico».