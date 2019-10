Economia poco circolare per lavatrici e frigoriferi: il 39% non viene riciclato Il dato emerge da un’indagine condotta da Altroconsumo e Ecodom nascondendo un sensore Gps in un campione nazionale composto da 205 grandi elettrodomestici a fine vita di A.Lar.

Dove finiscono le lavatrici, i frigoriferi e gli altri grandi elettrodomestici giunti fine vita, quando i cittadini li affidano alle isole ecologiche comunali o ai negozianti per essere inviati verso un trattamento di qualità, così come prevede la legge sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)?

Per rispondere a questa domanda Altroconsumo ed Ecodom hanno nascosto un tracker Gps su un campione di 205 Raee: un sensore, che ha permesso di monitorare gli spostamenti dei rifiuti in tempo reale, dal momento della loro uscita dalle case dei consumatori fino alla distruzione finale.

Il risultato non è incoraggiante. Il 39% dei grandi elettrodomestici dismessi dai cittadini non arriva mai agli impianti di trattamento autorizzati.

Primo monitoraggio Raee via satellite

L’esito del monitoraggio è stato presentato lunedì a Roma. Si tratta, secondo quanto riferito dai promotori, della prima inchiesta condotta in Italia sul sistema dei rifiuti Raee sfruttando, su larga scala, la tecnologia satellitare per monitorare le rotte dei rifiuti elettronici domestici.

Su un campione valido di 174 Raee (per altri 31 non è stato possibile effettuare un'analisi completa, perché il dispositivo Gps ha interrotto anticipatamente la trasmissione o perché il Raee è ancora in viaggio) solo 107 esemplari (pari al 61% del totale) sono effettivamente approdati in impianti autorizzati, in grado di garantire un trattamento corretto dal punto di vista ambientale. Gli altri 67 esemplari (il 39% del totale) sono stati sottratti alla filiera formale, finendo in impianti non autorizzati oppure in mercatini dell’usato o in abitazioni private.