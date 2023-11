Economia Sicilia, il turismo traina la crescita dell’occupazione

Cresce l’occupazione soprattutto femminile

Sorprendente anche perché in controtendenza il dato sull’occupazione: cresce e soprattutto cresce l’occupazione femminile. Di fatto prosegue nell’Isola l’andamento positivo del mercato del lavoro che aveva caratterizzato lo scorso anno: nella prima metà del 2023 l’occupazione è cresciuta in regione del 4,7% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. «Alla dinamica positiva hanno contribuito tutti i settori tranne quello delle costruzioni la cui attività ha risentito della minore spinta derivante dalle misure di supporto fiscale» si legge nel report. Il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è salito di 1,9 punti percentuali, attestandosi al 44,2 per cento, dato comunque inferiore rispetto al Mezzogiorno (47,6) e al dato nazionale (61,1). Le persone in cerca di un impiego sono diminuite rispetto al primo semestre del 2022, portando il tasso di disoccupazione al 15,9% in calo di 1,8 punti percentuali (14,4% nel Mezzogiorno e 7,9% in Italia). «Nel complesso, le forze di lavoro sono aumentate e il tasso di attività è salito al 52,7 per cento, il dato più elevato dal 2018» si legge ancora. L’incremento è da attribuire alla componente dei contratti a termine e dell’apprendistato e, con riferimento ai settori, soprattutto alle attività collegate al turismo.

In calo la Cassa integrazione

Nei primi nove mesi del 2023 il ricorso alle integrazioni salariali in Sicilia si è dimezzato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il numero complessivo di ore autorizzate per Cassa integrazione guadagni (Cig) e fondi di solidarietà, pari a 7,6 milioni, è risultato in linea con lo stesso dato del 2019. Alla riduzione del numero di ore di Cig hanno contribuito in particolare il comparto del commercio, servizi e settori vari e quello dei trasporti e comunicazioni. È diminuito anche il numero di domande di nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi): nei primi otto mesi dell’anno in regione le richieste sono state pari a circa 114.000, in calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2022 (rispettivamente, -5,3 e -2,8 nel Mezzogiorno e nella media nazionale).

Reddito di cittadinanza in calo del 25% sul 2022

In calo in Sicilia nel 2023 il numero di famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza (RdC) o della Pensione di cittadinanza (PdC): ad agosto i nuclei percettori erano complessivamente circa 173.000, pari all’8,4% di quelli residenti (6,9 nel Mezzogiorno e 3,4 in Italia), in calo di quasi il 25% rispetto allo stesso mese del 2022. Il calo è legato sia dal buon andamento del mercato del lavoro sia, soprattutto, agli effetti dei cambiamenti normativi introdotti nella disciplina del RdC per il 2023, che hanno comportato la sospensione delle erogazioni per le mensilità successive alla settima per le famiglie in cui non sono presenti minorenni, componenti con almeno 60 anni di età, persone con disabilità o in carico ai servizi sociali territoriali. In Sicilia tra luglio e agosto, mese a partire dal quale si registra l’impatto del limite di fruizione introdotto, il numero di famiglie beneficiarie si è ridotto di 37.000 unità.



