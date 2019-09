Economia solidale: le sedie Ilpo alla conquista delle scuole d'Europa Grazie al fondo Por Fesr 2014-2020 l'azienda emiliana di arredi scolastici costruiti nel rispetto dell'Action Plan dell'Unione europeaparteciperà ad eventi fieristici europei e a conferenze sullo sviluppo sostenibile

Da Castel San Pietro Terme, Comune di 20mila abitanti in provincia di Bologna, l'azienda Ilpo punta a ritagliarsi uno spazio europeo per l'export delle sue sedie in poliuretano. Ma è l'esportazione di un modello di sostenibilità, insieme all'idea che la responsabilità sociale di un'azienda sia prioritaria, a rendere il progetto Pu-Re un esempio di spesa virtuosa del Fondo europeo di sviluppo regionale dell'Emilia Romagna.

Acronimo di PUrethane REusable, il progetto include il design e la fabbricazione di sedute scolastiche. Sedie ergonomiche, per una corretta postura degli studenti, durevoli e con ridotto impatto ambientale: già nella scelta dei materiali e durante le fasi di produzione, il progetto tiene conto dei possibili riusi e trasformazioni delle sedute.

Economia circolare e solidale sono le coordinate di Pu-Re: gli arredi scolastici, costruiti nel rispetto dell'Action Plan dell'Unione europea sono realizzati con la collaborazione della onlus bolognese Opimm, che si occupa di riabilitazione, recupero e formazione professionale di persone svantaggiate. I 24.150 euro del Fondo Por Fesr 2014-2020 permetteranno la partecipazione dell'azienda a eventi fieristici europei e a conferenze sullo sviluppo sostenibile.