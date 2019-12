Economia, le temperature risalgono dopo i tanti nuvoloni del 2019 All’orizzonte restano alcune incognite, ma gli ultimi dati, a cominciare dall’indice Globlal Composite Pmi, fanno intravvedere un nuovo anno all’insegna di un tiepido ottimismo di Giancarlo Mazzuca

Nonostante la neve di questi giorni, le temperature stanno salendo ma, in questo caso, parliamo d’economia e il surriscaldamento del pianeta non c’entra per nulla. Guardiamo gli ultimi dati: in novembre l’indice “Global Composite Pmi” è salito a livello internazionale di 0,6 punti, a quota 51,5, e ha registrato così il maggior incremento degli ultimi tre anni, a traino in particolare della Cina e dei Paesi emergenti. Non solo: l’indice “Global Manifacturing PMI”, dopo aver toccato i minimi tra giugno e luglio scorsi, sta ora riguadagnando terreno. È chiaro che continuiamo a navigare a vista, con andamenti, sotto le diverse latitudini, da montagne russe: se la produzione industriale tedesca continua così a perdere colpi ad un ritmo di oltre il 5% su base annua, la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti sta decisamente risalendo.

La ripresa delle immissioni di liquidità

Come spiegare gli attuali “trend”? Hanno certamente influito positivamente i numerosi tagli dei tassi a livello globale abbinati ad una ripresa sostenuta sul fronte delle immissioni di liquidità, in netto contrasto con il clima che si respirava nel 2018. Oggi la situazione sta migliorando per diversi motivi che mi hanno elencato alcuni operatori interpellati: 1) dopo tante aspettative andate deluse, l’altro giorno, il presidente americano Trump (sulla cui testa pende, però, la spada di Damocle dell’ “impeachment”) ha dichiarato che l’accordo commerciale con la Cina è finalmente in dirittura d’arrivo: sarebbe davvero una grande svolta; 2) il Giappone ha annunciato, nella scorsa settimana, un ampio pacchetto fiscale da 13 mila miliardi di yen; 3) la nuova “leadership” del Partito socialdemocratico in Germania è pronta a sostenere un aumento della spesa pubblica; 4) la Banca centrale europea del dopo-Draghi sembra ancora decisa a sollecitare politiche fiscali espansive da parte dei vari “partner” della Comunità anche se la Lagarde ha dichiarato di voler fare una verifica completa entro la fine del 2020; 5) la stessa strada della Bce è già stata imboccata da Paesi emergenti come Nuova Zelanda e Corea del Sud.

Il nuovo anno all’insegna di un tiepido ottimismo

È chiaro che all’orizzonte ci sono altre incognite, a cominciare, per quanto ci riguarda, dal rebus-Italia, ma questo è tutto un altro discorso. Per non parlare, poi, dell’ultimo voto inglese, con la netta vittoria di Johnson e con il disco verde alla Brexit che dovrebbe essere varata a fine gennaio: non sappiamo ancora con precisione quali contraccolpi immediati ci saranno per l’Europa anche se Londra sembra, comunque, decisa ad allargare i cordoni della borsa con un aumento della spesa pubblica. Ma, nonostante qualche dubbio, resta il fatto che il nuovo anno si aprirà all’insegna di un tiepido ottimismo: è già qualcosa dopo i tanti nuvoloni del 2019.