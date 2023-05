Economia dei territori, tracce di futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Parlare di economia dei territori, come indica una serie di incontri dedicati a questo focus all’interno del programma-piattaforma del Festival di Trento, significa declinare, con l’aiuto degli esperti, una miriade di esperienze, di suggestioni, di possibilità che parlano e ricercano tracce di futuro, e che servono a indicare rotte percorribili all’interno di economie diverse e differenti. Tenere conto della crescita auspicabile di un territorio è una delle formulazioni più accattivanti e convincenti del Festival.

Non si possono elencare tutti gli eventi, ma, quelli che seguono servono, forse, a rinviare a una serie di indirizzi che simboleggiano il resto. E così, non possiamo non partire dalla giornata degli Innovation Days del 26 maggio. All’Itas Forum la tappa prevede la partecipazione di Oreste Bottaro (Innova), Alberto Costa (Logiss-Ecospazio), Marco Fusciani (Itas), Lia Grandi (Smartengineering), Camilla Lunelli (Ferrari F.lli Lunelli), Giulia Manica (Manica), Fausto Manzana (presidente Confindustria Trento), Luca Rollino (Xori Group), Andrea Stiz (Suanfarma), condotti da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Alberto Viano, managing (LeasePlan Italia), Daniele Bellasio e Luca Orlando (Il Sole 24 Ore).

Loading...

Ci sarà spazio anche per ragionamenti su scenari di grandi territori (il 25 alle 9,30, alla Fondazione Caritro) con «Cyberguerra economica: come stanno cambiando gli equilibri mondiali» e su micro aree (come il futuro desiderato dai giovani delle regioni alpine, il 26 alle 11,45, alla Fondazione Caritro), e su come l’Italia si posiziona in questi scenari. Per esempio, il 26 alle 15,15 con «Il Wallet europeo: una scelta strategica per l’Italia» (Fondazione Caritro) con la partecipazione di Maurizio Fatarella (PagoPA S.p.A), Francesco Profumo (Compagnia San Paolo), Andrea Simoni (Fondazione Bruno Kessler), Achille Spinelli (assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento), Roberto Viola (DG CNECT della Commissione europea) moderati da Luca De Biase.

Attenzione alle realtà produttive locali, intese come pmi e cooperative, studi professionali alle prese con le tematiche Esg, con i cambiamenti di scenario energetico o, ancora, con l’innovazione in tutte le professioni e attività portate dalla sfida dell’intelligenza artificiale. Non dimenticando il caro e buon vecchio Made in Italy. «L’Italia degli imprenditori millennials e l’evoluzione del Made in Italy» è, per esempio, il titolo del panel che si svolge il 26 (dalle 18, alla Caritro) con Eleonora Angelini, presidente del Consiglio provinciale giovani, della Provincia autonoma di Trento, Nova Agenzia, Lventur Group Spa, Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, interrogati da Luca Orlando.