Economia Ue, Gentiloni in pole per sostituire Moscovici Indicato come commissario a Bruxelles, con l’ex premier (nonché ex ministro delle Comunicazioni ed ex titolare della Farnesina) la nuova Italia giallo-rossa punta in alto: al portafoglio degli Affari economici, oggi detenuto dal francese Pierre Moscovici di Manuela Perrone

Paolo Gentiloni: ecco il profilo del nuovo commissario europeo

3' di lettura

La mossa del cavallo del Governo Conte 2, entrato ieri nella pienezza dei poteri con il giuramento al Quirinale, ha il nome e il volto del presidente del Pd, Paolo Gentiloni. Indicato come commissario a Bruxelles, con l’ex premier (nonché ex ministro delle Comunicazioni ed ex titolare della Farnesina) la nuova Italia giallorossa punta in alto: al portafoglio degli Affari economici, oggi detenuto dal francese Pierre Moscovici. Una delega cruciale per insistere sulla necessità di rivedere il Patto di stabilità e crescita, obiettivo ritenuto più a portata di mano dopo che la presidente eletta della Commissione, Ursula von der Leyen, si è detta favorevole a un atteggiamento di bilancio accomodante e dopo le aperture di Christine Lagarde, presidente designata della Bce. Ma anche dopo la performance economica negativa della Germania che, entrata in recessione, avrà bisogno di flessibilità. Non è passato inosservato l’augurio di «grande successo» indirizzato a Conte dalla cancelliera Angela Merkel, che ha ricordato i «comuni valori» e l’«impegno per l’Ue» che uniscono Italia e Germania.

Stamane a Bruxelles Gentiloni incontrerà von der Leyen, sulla scia dei colloqui che la presidente sta conducendo con tutti i candidati dei diversi Paesi Ue. E capirà quante sono reali le probabilità di ottenere gli Affari economici, per i quali sono in corsa anche il belga Didier Reynders e la finlandese Jutta Urpilainen, entrambi ex ministri delle Finanze. Gentiloni è però l’unico a poter vantare nel curriculum l’esperienza di presidente del Consiglio, per di più di un Paese fondatore dell’Ue. Ma soprattutto potrebbe giocare a suo favore il fatto di rappresentare un’Italia appena rientrata nel solco europeista, dopo lo sbandamento sovranista dell’epoca gialloverde. Naturalmente la scelta sarà comunicata da Palazzo Berlaymont: von der Leyen presenterà martedì a Bruxelles la nuova squadra, che entrerà in carica il 1° novembre.

«Amo l’Italia e l’Europa e sono orgoglioso dell’incarico ricevuto», è stato il commento di Gentiloni. «Ora al lavoro per una stagione migliore». L’ex premier ha incassato il plauso, tra gli altri, del segretario dem Nicola Zingaretti («Ottima scelta per l’Italia che torna protagonista in Europa») e di Matteo Renzi. Amarezza, invece, tra i neoalleati pentastellati. Con l’eurodeputato Dino Giarrusso che ha dato voce al malcontento: «Un commissario indicato dal M5S sarebbe stato il fiore all’occhiello di questa trattativa».

