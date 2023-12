Economia valdostana a rischio per colpa dei collegamenti

Confindustria Valle d’Aosta è una delle associazioni imprenditoriali firmatarie di una nota congiunta in cui vengono espresse le preoccupazioni per la situazione del territorio. Preoccupazioni che sembrano trovare conferma anche dai recenti e poco esaltanti dati relativi alle esportazioni nei primi nove mesi del 2023 messi in fila dall’Istat: l’export regionale ha subito una contrazione di 23 punti percentuali nel periodo compreso tra gennaio e settembre.

«Le restrizioni al transito sul raccordo autostradale A4-A5 avranno un impatto significativo sul turismo valdostano, già provato da altre criticità logistiche - fa notare Luigi Fosson, presidente di Adava (l’associazione regionale degli albergatori e delle imprese turistiche) –. È sufficiente considerare che già in occasione del recente ponte dell’Immacolata la rete autostradale valdostana era in sofferenza, con una coda continua di veicoli da Verres sino all’innesto di Santhià. A volte mi domando che cosa spinga questi nostri ospiti e turisti a ritornare nei weekend successivi dopo un’esperienza di questo tipo. Come categoria – continua il presidente Adava - chiediamo un’attenzione particolare a questa criticità per salvaguardare il turismo in Valle d’Aosta».

Disappunto anche da parte del presidente di Confcommercio Valle d’Aosta, Graziano Dominidiato: «Le nuove limitazioni al traffico influenzeranno pesantemente anche il settore commerciale. Soprattutto nei periodi di festività, una parte rilevante dei consumi e degli acquisti nel nostro settore sono effettuati da parte di turisti che raggiungono la città di Aosta e le molte località turistiche montane valdostane. Confcommercio invita le autorità a considerare soluzioni alternative per mitigare il disagio subito».

Analoghe preoccupazioni sono espresse anche dalle altre associazioni che hanno aderito alla nota congiunta: Confartigianato, Cna e Coldiretti.

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, con una lettera indirizzata alla stessa Ativa, al ministero dei Trasporti, alla Regione Piemonte e ai vari interlocutori interessati, sottolinea come «le alternative segnalate, che per il traffico pesante faranno perno su Torino, saranno particolarmente onerose per i vettori e gli utenti in generale, con un sicuro impatto sul traffico internazionale attraverso il traforo autostradale del Monte Bianco, così come sul traforo del Fréjus e sui percorsi di adduzione a quell’infrastruttura, per le sollecitazioni che subiranno ancora».