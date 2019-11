Ecomondo, inquinamento: le emissioni di gas serra non calano da cinque anni

Ecomondo, premiazione Carta per il riciclo di Comieco, Assocarta e Unirima

Ecco i Comuni e i gestori del servizio di raccolta che Comieco ha premiato:

• AREA NORD: Comune di Darfo Boario Terme con Valle Camonica Servizi Srl;

• AREA CENTRO: Comune di Ladispoli con Massimi Aurelio e Figli Srl;

• AREA SUD: Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento con Penisola Verde Spa.

«Nel 2018 a livello nazionale abbiamo raccolto e avviato a riciclo oltre 3,4 milioni di tonnellate di carta e cartone - sottolinea il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti – il 4% in più dell’anno precedente. Tuttavia, se dal punto di vista della quantità possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti e in linea con gli obiettivi europei, per quanto riguarda la qualità esistono margini di miglioramento importanti. Ancora oggi, nei sacchi di carta e cartone troviamo percentuali di impurità che in alcune aree del paese superano mediamente il 4% con casi limite in cui la percentuale di scarto è prossima al 10%».

Liquigas con Contarina e Ancitel Energia & Ambiente

Liquigas ha sviluppato con Contarina, società pubblica per la gestione dei rifiuti nei 49 Comuni in provincia di Treviso, la riconversione del 60% degli automezzi dell’azienda, attualmente per la maggior parte a gasolio, grazie alla realizzazione e approvvigionamento da parte di Liquigas di un impianto di stoccaggio ed erogazione di Gnl (Gas Naturale Liquefatto) e Gnc (Gas Naturale Compresso).

Il progetto, replicabile sul territorio nazionale, pone importanti basi per l’impiego futuro del biometano prodotto dal trattamento della frazione organica, consentendo a Contarina di utilizzare carburante sostenibile autoprodotto, in un’ottica di economia circolare.

In questo percorso, le amministrazioni locali necessitano di supporto nell’implementazione di soluzioni energetiche che siano sostenibili e accessibili, grazie anche a strumenti come il project financing che consente alle amministrazioni di poter realizzare investimenti sul territorio senza aggravio per le risorse pubbliche. Liquigas e Contarina in questo si sono avvalse del supporto di Ancitel Energia & Ambiente, società da anni impegnata nella realizzazione di progetti di efficienza energetica in favore dei Comuni italiani.



La biopiattaforma di Cap a Sesto San Giovanni

Dalla piattaforma di sperimentazione avanzata PerForm Water 2030 alla Biopiattaforma di Sesto San Giovanni,dal riutilizzo delle acque depurate in agricoltura alla riconversione dei fanghi di depurazione in energia, passando per gli interventi sulla buona governance delle water utilities sono alcune delle idee presentate a Ecomondo dal gruppo Cap.

Tra i protagonisti il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano che fornisce ogni anno a 2,2 milioni di cittadini 200 milioni di metri cubi di acqua e che sul territorio dell’hinterland milanese ha sviluppato attività di ricerca e sperimentazione avanzate con la logica della simbiosi industriale e dell’economia circolare.

Come il progetto della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, filo conduttore della presenza di Gruppo Cap a Ecomondo 2019. Il progetto unirà termovalorizzatore e depuratore in un polo green e carbon neutral (zero emissioni di CO2), per trasformare i fanghi da depurazione in energia pulita e fertilizzanti, e la Forsu in biometano. Ora in fase di realizzazione, il progetto ha visto il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle istituzioni grazie a un processo partecipativo.

Ecomondo, presentata la biopiattaforma di Sesto San Giovanni, ecco il rendering

Le novità della Novamont

A Ecomondo la Novamont ha presentatyo i più recenti risultati della R&S e i nuovi film per sacchi frutta verdura, il film compostabile per packaging alimentare a 5 strati, già disponibili per il mercato.

I nuovi film in Mater-Bi per sacchi frutta e verdura hanno un contenuto di materia prima rinnovabile superiore al 50%, ottima resistenza meccanica, buona trasparenza e caratteristiche di compostabilità industriale e domestica, come richiesto dalle normative dei mercati italiano, francese e austriaco.

Il film compostabile per packaging alimentare a 5 strati rappresenta una novità assoluta per il settore del packaging alimentare compostabile, potendo coniugare compostabilità e proprietà barriera ai gas.

Infine, la gamma di soluzioni per il packaging alimentare con permeabilità a gas e vapore messe a punto da Novamont e Saes Group.

Mosaico Verde: 280mila alberi per foreste e parchi in Italia

In soli 18 mesi la campagna Mosaico Verde supera i 280.000 alberi da mettere a dimora grazie all’adesione delle aziende partner. I risultati sono stati diffusi ad Ecomondo, durante il convegno «Impronta ambientale e strategie di riduzione delle emissioni. Mosaico Verde come strumento per mitigare gli impatti delle aziende sul territorio», organizzato da AzzeroCO2.

Fra le società che hanno partecipato al progetto vi sono Ascotrade, Automar, Barilla, Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, Coop Alleanza 3.0, E.ON Italia, Crédit Agricole Italia, Ikea , Mellin, Scatolificio Me-Cart, TEP Energy Solution.

Eco Energy e l’olio alimentare usato

Presentato a Ecomondo 2019 il nuovo sistema di raccolta «smart Olly» che permette alla fiorentina Eco.Energy una gestione e una tracciabilità dell’olio interamente digitale e informatizzata con un monitoraggio costante anche da remoto.

A fine 2019 Eco.Energy stima di arrivare a oltre 800 tonnellate di olio raccolto.

Il progetto è nato con l’obiettivo di raccogliere gli oli alimentari di origine vegetale provenienti da utenze domestiche e commerciali e di trasformare un rifiuto in risorsa. I nuovi bidoncini di raccolta dell’olio, grazie a un sistema tecnologico-informatico, saranno infatti in grado di monitorare costantemente i bidoncini, di pesare e identificare quelli pieni e quelli vuoti per conteggiarne il numero e comunicare all’operatore in ufficio il momento migliore per organizzare il servizio. La rilevazione in tempo reale delle attività di ogni singolo utente permette di tracciare costantemente l’olio conferito.

Il nuovo contenutore di raccolta è in procinto di essere istallato nella zona di Firenze grazie all’accordo con Alia.

Gli inceneritori

Impianti termovalorizzatori: l’Italia è nel passato o nel futuro? Questo l’interrogativo posto alla base della tavola rotonda che si è tenuta allo stand di Eco Eridania per fare il punto sui rifiuti industriali e sulla loro possibile valorizzazione. «Per segnare la distanza che c’è tra realtà e narrazione», sottolinea Giovanni Fava, del Gruppo Eco Eridania. In Italia abbiamo un deficit di impianti, il motivo conduttore, e così esportiamo ricchezza altrove. A differenza di quello che avviene in altri Paesi europei.



Risanamenti, disinquinamenti e bonifiche

Affollatissimo l’incontro sul tema delle bonifiche dei siti contaminati a vent’anni dalla entrata in vigore della prima normativa ambientale. A fare il punto su dove può arrivare la tecnologia è stato il professor Marco Petrangeli Papini, membro del Comitato Scientifico di Ecomondo, che ha mostrato come con «la tecnologia giusta i risultati ci sono» ma «non tutte le pubbliche amministrazioni sono attrezzate per conoscere le ultime novità in fatto di tecnologia». A fare problema, anche le diverse interpretazioni che si presentano a livello della giurisprudenza italiana.

L’acqua che non c’è

Gestione del ciclo idrico e salute: è stato questo il tema al centro dell’incontro della sezione Global Water Expo. Tra gli argomenti affrontati le soluzioni digitali per l’ottimizzazione dei servizi idrici urbani al centro del progetto europeo Digital Water City. «Le tecnologie digitali – spiega il professor Francesco Fatone, membro del Comitato Scientifico di Ecomondo – possono essere di grande utilità per l’efficienza nella gestione di servizi e risorse idriche, ma anche per pianificare adeguatamente gli investimenti e per contribuire a salvaguardare la salute dei cittadini attraverso sistemi intelligenti ed esperti di early warning».

Il progetto Digital Water City coinvolge cinque città europee: Parigi, Berlino, Copenhagen, Sofia e, per l’Italia, Milano.



Illuminazione sostenibile

Si è svolta la tavola rotonda «Il ruolo dell’illuminazione sostenibile tra criteri ambientali ed economia circolare», organizzata da Aidi (Associazione Italiana di Illuminazione), per offrire una panoramica degli aspetti chiave dei Cam (i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica) e dell’economia circolare.

Sono intervenuti Gian Paolo Roscio (presidente Aidi), Laura Bellia (docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale all’Università degli Studi di Napoli Federico II e responsabile tecnico-scientifico di Aidi), Dante Cariboni (vice presidente Aidi), Laura Blaso (responsabile progetto Pell di Enea), Paolo Di Lecce (coordinatore Focus Group Luce digitale Assil), Fabio Pagano (responsabile tecnico di Assil), Alessandro Grassia (architetto e progettista di illuminotecnica), Cosimo Birtolo (responsabile commerciale di City Green Light) e Giovanni Bianchi (responsabile ingegneria Citelum).

Economia circolare, a Ecomondo Sogin protagonista decommissioning

2,5 miliardi risparmiati con i pallet

“Un mondo senza pallet… è sostenibile?”. E’ il titolo dell’indagine, i cui risultati sono stati presentati a Ecomondo, in occasione del 1° Pallet Day, realizzata da EPAL Italia e dai ricercatori della LIUC Università Cattaneo.

Partendo da uno scenario surreale di un mondo in cui la logistica avviene senza pallet, l’indagine dimostra come, grazie all’utilizzo di questo supporto, ogni anno si risparmiano 2,5 miliardi di euro.

«Le cifre che emergono dalla ricerca dimostrano come il pallet ricopra un ruolo fondamentale nella logistica e, più in generale, nell’economia del nostro Paese», ha spiegato Davide Dellavalle, coordinatore del comitato tecnico EPAL Italia. Secondo la ricerca, inoltre, il pallet si dimostra un fedele alleato degli imprenditori perché scegliendo questo supporto l’incidenza dei fenomeni che causano danni alla merce è di 5 volte inferiore; un contributo importante che consente di salvare circa 500 milioni di euro.



Progettare imballaggi sostenibili

Plastic exit, global e-commerce, automatizzazione dei processi di approvvigionamento dei supermarket, sono solo i più evidenti driver di innovazione che stanno rivoluzionando il mondo del packaging. In questa rivoluzione il design delle confezioni, dei contenitori, dei processi logistici, le nuove materie prime e il risparmio energetico, svolgono ruoli integrati importanti, in particolare per un territorio come quello della Regione Emilia Romagna - la Packaging Valley Europea- uno dei territori più coinvolti nel settore a livello internazionale.

Il convegno organizzato dall’Advanced Design Unit del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna ha mappato le pratiche attuali e i possibili “futuri” di diverse realtà, in risposta alle linee guida legislative e ai cambiamenti dell’ecosistema in atto a livello globale.

«Stiamo assistendo ad una rivoluzione – spiega Flaviano Celaschi dell’Università di Bologna – con le industrie che producono macchine per il packaging che si dotano di uffici interni dedicati allo studio delle confezioni, per eliminare inutili sprechi che arrivano spesso dalla creatività esterna, alla ricerca solo dell’impatto estetico. Serve invece grande attenzione a ciò che si diffonde, per eliminare rifiuto dal processo di produzione. Semplificare è la parola d’ordine. Altro tema è un futuro che tende a creare piccole centrali di confezionamento a contatto coi consumatori. Serve eliminare ad esempio l’acqua e per questo avremo macchine per il funzionamento piccole, resettabili e utili a diverse funzioni».

Rifiuti elettrici ed elettronici: 421mila tonnellate

Il 75% dei rifiuti elettrici ed elettronici proviene dal domestico e un quarto dal professionale. Sono oltre 421mila le tonnellate trattate ogni anno.

Lo studio presentato da Assoraee (Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di Fise Unicircular ), ha voluto anche indagare il tema della cannibalizzazione di questi rifiuti, con le conseguenze ambientali che ciò comporta.

La cannibalizzazione è la sottrazione di intere apparecchiature o delle loro parti con maggior valore economico, un fenomeno che in alcuni casi inibisce lo stesso riciclo del rifiuto e che rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative nazionali e comunitarie per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le componenti sottratte vanno solitamente ad alimentare un circuito parallelo e illegale di rivendita sul mercato.

Quasi 20.000 tonnellate di questi rifiuti, solitamente le parti più preziose, spariscono spesso dai centri di raccolta e vengono illegalmente rivendute sul mercato, per una perdita complessiva di 14 mln di euro. Pesanti anche le ricadute ambientali causate dal fenomeno, tra cui il rilascio in atmosfera di sostanze ozono-lesive a seguito della rimozione non corretta del motore di frigoriferi e congelatori.

A livello europeo, secondo i dati dell’associazione Eera (che rappresenta i 30 maggiori riciclatori europei), il totale delle perdite generale dalla cannibalizzazione ammonta a circa 170 milioni di euro all’anno. In Italia secondo lo studio dell’Associazione si superano i 14 milioni di euro, con oltre 19.000 tonnellate di componenti sottratti.



Ambiente, turismo e investimenti verdi

È arrivato il momento di affermare una filiera della sostenibilità anche nel settore del turismo. Oltre alle scelte green delle strutture alberghiere occorre mettere a sistema i servizi connessi all’ospitalità al fine di parlare di sostenibilità ambientale a 360°. Ne ha parlato il presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti al convegno «Reuse, wash green, no waste». L’hotel – ha detto Marchetti - rappresenta la punta dell’iceberg dell’accoglienza. È necessario un new deal territoriale, con le amministrazioni chiamate a ragionare in termini di filiera, prevedendo anche dei piani di incentivi per chi investe in sostenibilità ambientale.



Difficile finanziare le imprese verdi

L’economia circolare, incentrato sul disaccoppiamento della crescita dal consumo di risorse, richiede una visione a lungo termine che potrebbe comportare ingenti investimenti. Se n’è parlato alla conferenza «Circular economy: the 21st-century economic paradigm to redefine growth and development». Per alcune aziende, l’accesso alle risorse finanziarie risulta difficile. Citando Ellen MacArthur, fondatore e presidente dei fiduciari della Fondazione, sostenere le imprese nuove ed in evoluzione per adottare modelli di economia circolare è la chiave per accelerare la transizione verso un’economia rigenerativa e riparativa.

Il ripensamento di strumenti, processi e modelli finanziari è un passaggio cruciale per un istituto finanziario che mira a favorire la riprogettazione dell’ecosistema industriale e cogliere l’opportunità di riconnettersi all’economia reale fornita dal paradigma dell’economia circolare.

«È importantissimo rilevare la convergenza della Commissione Europea – dice Giuseppe Padula dell’Università di San Marino – sulla necessità di valutare l’impatto delle tecnologie digitali sull’economia circolare e la conseguente riduzione dei rifiuti».

«Vogliamo dimostrare concretamente – ha detto Massimiano Tellini, Global Head - Circular Economy, Intesa Sanpaolo Innovation Center – il supporto al sistema delle imprese impegnate nella transizione che è prima culturale e poi di business. Intesa San Paolo ha stanziato un plafond di 5 miliardi di euro, disponibili già da inizio 2019 alle migliori condizioni di mercato, destinati a quelle aziende alle prese con nuovi modelli di sviluppo slegati da risorse esauribili. È un dialogo virtuoso e il contributo portato a Ecomondo da interlocutori internazionali di assoluto livello ci consente uno sguardo di apertura e stimolo verso questa attività».

Il suolo diventa arido

Il suolo è una risorsa non rinnovabile: lo ha nuovamente accentuato il Final Report dell’High Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative, pubblicato dalla Commissione Europea a fine 2018.

Si parte dalla considerazione che il 33% dei suoli è oggi degradato e affetto

da salinizzazione, compattazione, inquinamento chimico da acidificazione e esaurimento dei nutrienti. Nei prossimi trent’anni si stima che almeno 4 miliardi di persone vivranno in zone aride. Per invertire questo trend la bioeconomia può giocare un ruolo chiave nella tutela dei suoli, nella decarbonizzazione dell’economia e per dare vita a nuove opportunità di reddito e ad una società simbiotica, assicurando un uso efficiente delle risorse. Il tema è stato al centro dell’incontro «La rigenerazione del suolo: bioeconomia per l’incremento della sostanza organica e per ridurre le emissioni di CO2». «Affermiamo la bioeconomia dei valori e non dei numeri – ha detto Catia Bastioli, CEO Novamont – consapevoli che in assenza di una direttiva a tutela dei suoli non esiste, al contrario di quanto accade per aria e acqua».

Oli e grassi alimali e vegetali

Incrementare la raccolta domestica, investire nella ricerca e garantire la trasparenza nelle informazioni di settore: sono gli obiettivi per il 2020 annunciati da RenOils, consorzio nazionale di raccolta e recupero oli e grassi vegetali e animali usati, nel convegno «Il contributo di RenOils: efficienza, innovazione e tracciamento dei flussi».



Prospettive future ma anche presentazione dei progetti avviati dal consorzio nell’ultimo anno: i dati emersi sono incoraggianti e testimoniano il valore dell’attività del consorzio RenOils nella gestione del sistema del riciclo degli oli e grassi vegetali e animali in Italia.

Dall’avvio nell’aprile 2018 del progetto R_O_S (il primo sistema di monitoraggio del recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti) realizzato in collaborazione con In-Time, spin-off dell’Università Tor Vergata di Roma, i risultati parlano chiaro: incremento dei recuperatori (da 16 a 20) e dei depositi (da 17 a 24) con oltre 43mila tonnellate di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti con un aumento pari al 200%. Solo tra aprile 2018 a luglio 2019 la quantità di oli esausti avviati a recupero è stata di ben 39.961 tonnellate. I risultati migliori si hanno nel Nord Italia, dove sono stati recuperate oltre 21.427 tonnellate degli oli e grassi vegetali e animali esausti, seguito dal Sud con 13.200 tonnellate e dal Centro con 5.281 tonnellate.

«Per il 2020 il consorzio si impegnerà a sviluppare azioni volte ad incrementare la raccolta domestica, il primo passo è stato il progetto pilota con la Regione Lazio recentemente ufficializzato a Roma per attivare il servizio di raccolta di oli esausti domestici nei territori dei piccoli Comuni del Lazio, che se positivo, ci auguriamo possa essere esteso su tutto il territorio nazionale», ha detto Ennio Fano, presidente del consorzio RenOils.

Ecomondo, Gruppo Saviola protagonista dell'economia circolare

A Senini il premio Osasis Ambiente per la bioedilizia

Senini Srl di Montichiari (Brescia), che produce pavimenti autobloccanti, cordoli, blocchi per murature, durante Ecomondo ha ricevuto il Premio Oasis Ambiente - Green Innovation Award 2019, nella categoria Bioedilizia, con la seguente motivazione: «Per la strategia dell’azienda da molti anni impegnata nella produzione di materiali innovativi, eco-sostenibili e a basso impatto ambientale. Per la tecnologia Tecnocanapa, una gamma di materiali da costruzione che soddisfa l’elemento fondamentale della nuova strategia di sviluppo sostenibile: minimizzare il consumo energetico durante la fase di produzione del materiale edilizio, nella fase di costruzione e durante l’intero ciclo di vita dell’edificio».

Il Premio Oasis Ambiente viene assegnato dalla rivista Oasis, nella persona del suo direttore editoriale Alessandro Cecchi Paone, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e il Gruppo 24 Ore in qualità di media partner.

Le fake news, le bufale e l’informazione ambientale

Secondo i dati IPSOS, il 36% degli italiani dichiara di conoscere bene il fattore della sostenibilità: un dato in crescita continua. Ad affermarlo è il presidente dell’ente, Nando Pagnoncelli, a Ecomondo durante il convegno intitolato «Comunicare il valore della sostenibilità ambientale, sociale ed economica all’epoca delle fake news», organizzato da ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.



La battaglia della Legambiente contro le reti da pesca abbandonate

«Approvare al più presto anche in Senato il disegno di legge Salvamare, promuovere ricerca scientifica, riciclo e produzione di materiali meno impattanti e consentire al mondo della pesca e dell’acquacoltura di essere protagonisti nella lotta al marine litter». Questo l’appello lanciato da Legambiente dal palcoscenico della Fiera di Rimini, nel corso dell’ormai consueto convegno dedicato al tema marine litter e blue economy, impatti e soluzioni dal mondo della pesca e dell’acquacoltura organizzato in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico di Ecomondo con Associazione Mediterranea Acquacoltori, Bluemed, Corepla, Enea, IPPR e Clean Sea Life.

Sulle spiagge europee finiscono ogni anno oltre 11mila tonnellate di rifiuti provenienti da pesca e acquacoltura, segnala Legambiente.

In Italia negli ultimi sei anni sono state censite dall’indagine Beach Litter di Legambiente oltre 10mila reti per la coltivazione di mitili spiaggiate, una media di 31 pezzi ogni 100 metri di arenile, con punte di presenza in alcune spiagge di oltre il 70% dei rifiuti complessivi.

Le campagne di Legambiente condotte in questi anni hanno consentito di mappare le spiagge più colpite, che risultano essere quelle sul versante Adriatico: il dato più alto è stato registrato sulla spiaggia di Isola Varano, nel comune di Ischitella (Foggia), in cui le retine erano il 73% di tutti i rifiuti registrati (nel 2017); a Pesaro (nel 2019), sulla spiaggia di Sottomonte Ardizio e a Taranto, sulla spiaggia presso il Parco Cimino, nel 2018 le retine rappresentavano il 50% dei rifiuti monitorati. Un’altra spiaggia particolarmente colpita tra quelle monitorate dai volontari di Legambiente è quella di Canovella de’ Zoppoli, a Duino Aurisina (Trieste), sulla quale nelle edizioni della campagna dal 2016 al 2019 sono state rilevate calze da mitilicoltura per oltre un terzo dei rifiuti registrati ogni anno di monitoraggio.



Auto fuori uso da smantellare

Novità e prospettive dello smantellamento delle vetture fuori uso erano al centro del convegno organizzato da Comitato tecnico-scientifico Ecomondo e Fise Unicircular. Il settore sta subendo importanti cambiamenti sui dovuti al progresso tecnologico e ancora in attesa di una modifica della normativa di riferimento.

Tra le novità, l’introduzione del nuovo Documento Unico di circolazione, in procinto di entrare in vigore. Un nuovo sistema digitalizzato che comporta che anche la demolizione e la radiazione del veicolo dovranno essere fatte in formato digitalizzato. Giorgio Brandi, Direttore del Servizio Gestione P.R.A ha spiegato come cambieranno le procedure per la radiazione digitale.



Premio Comieco ai giornalisti

Riciclare le schede elettorali e gli imballaggi di cartone utilizzati per gli acquisti online ormai sempre più diffusi. Chi ha accesso un riflettore su questi due aspetti poco conosciuti della raccolta differenziata della carta sono stati Giulietta Lauletta e Domenico Zaccaria. La prima firmando un servizio televisivo andato in onda al Telegiornale di La7, il secondo scrivendo il pezzo apparso sulla rivista Acqua e Sapone dal titolo «Carta, nuovi rifiuti dall’E-commerce».

Proprio per aver saputo indagare e raccontare in maniera originale e puntuale un tema centrale quale è quello della raccolta dei rifiuti e dell’economia circolare, gli autori di questi servizi si sono aggiudicati il premio giornalistico Comieco 2019.

Si tratta della prima edizione di questo premio, ideato e bandito nei mesi scorsi dal Consorzio nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, Comieco, e patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti Nazionale e dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia.



Mobilità sostenibile targata Peugeot

Mobilità sostenibile e innovazione tecnologica. Sono queste le linee guida della transizione energetica di Groupe Psa presentate a Ecomondo, nel corso degli Stati Generali della Green Economy nella sessione dedicata alla mobilità. L’obiettivo al 2025 è una versione elettrificata per tutti i modelli della gamma vetture e veicoli commerciali.

Tecnologie per l’ambiente: alcuni esempi

Tecno ha presentato a Ecomondo KontrolON, un sistema di monitoraggio dei consumi e della produzione che sceglie l’ambiente e favorisce il risparmio energetico e la sostenibilità produttiva, un sistema che digitalizza tutti i dati relativi ai consumi energetici e alla produzione aziendale, consegna agli imprenditori notizie fondamentali per l’analisi dei processi produttivi, finora reperite manualmente e in modo dispersivo.

Il consorzio di raccolta e riciclo degli pneumatici Ecotyre ha rinnovato il sito web cui si aggiunge la sezione PfuZero in cui sarà possibile denunciare i depositi abbandonati di gomme usate.

Xnext è stata invitata dalla Commissione Europea a far conoscere il suo progetto XSpectra durante una sessione informativa sugli sprechi alimentari. Il progetto del valore di 3.3 milioni di euro si inquadra nell’ambito del programma Horizon 2020. La tecnologia analizza un prodotto in tempo reale mentre scorre sulla linea di produzione e ne decreta la conformità o meno agli standard di qualità richiesti. In particolare, nel settore food è capace di identificare nei cibi corpi estranei a oggi non altrimenti rilevabili e di valutare il livello di maturazione e la durata di conservazione dei prodotti alimentari.

Responsabilità sociale delle imprese e innovazione tecnologica. È questo il binomio che orienta le strategie aziendali impegnate in campo ambientale, economico e sociale. Con questo intento nasce Rio, una piattaforma dedicata alla sostenibilità e all’educazione ambientale, sviluppata da Ditto Sustainability e Ancitel Energia e Ambiente che, servendosi di una tecnologia brevettata, permette alle aziende di formare i dipendenti, sensibilizzare i clienti e migliorare le performance interne.

È quasi pronto il varo di Trireme, la start-up innovativa che nascerà dalla collaborazione tra Sersys Ambiente, tra le aziende leader in Italia nel settore dei servizi ambientali, e il Dipartimento di Chimica della Università di Roma Sapienza, con il supporto di due ricercatrici esperte nel settore del biomonitoraggio ambientale. Il nome della società, che ricorda le efficienti imbarcazioni inventate dai greci e poi usate dai romani, è l’acronimo di Technologies for Reliable and Innovative REMEdiation. Utilizza pozzi a ricircolazione per creare un circuito in cui l’acqua trattata viene immessa nel terreno, assorbe gli inquinanti e poi viene estratta per subire una decontaminazione prima di rientrare nel circolo. Il trattamento utilizza un polimero biodegradabile, il PHB (poli-beta-idrossibutirrato) che aumenta l’efficacia delle altre sostanze utilizzate.

Ecomondo, lo stand Sersys durante la presentazione di Trireme

Rete Onu: «L’Italia ricupera 500mila tonnellate l’anno»

Nel nostro Paese, il settore del riutilizzo garantisce il recupero di circa 500.000 tonnellate l’anno di beni durevoli e impiega tra le 80.000 alle 100.000 persone. Numeri notevoli, ma migliorabili: in presenza di un quadro normativo ben definito su End of Waste dei rifiuti urbani e Responsabilita’ Estesa del Produttore, le filiere di preparazione per il riutilizzo a regime potrebbero reimmettere in circolazione potrebbero essere ancora distratte dalla discarica altre 600.000 tonnellate, con un impatto positivo, sia in termini ambientali che occupazionali. «Uno scenario positivo che» secondo il presidente di Rete Onu Alessandro Stillo «ancora non si realizza a causa di una stagnazione nella produzione normativa che si protrae ormai da quasi dieci anni». Rete Onu è un’associazione di operatori del riutilizzo.

I temi caldi sono numerosi: i negozi dell’usato, diffusi capillarmente in tutta Italia, pagano tariffe rifiuti elevatissime che non tengono in alcun conto i risultati ecologici di queste attività e la loro scarsissima produzione di scarti; a differenza delle attività che vendono articoli nuovi non vengono prodotti rifiuti d’imballaggio. Gli sgomberatori di locali, che spesso sono anche operatori del riutilizzo, non sanno dove conferire il residuo della loro attività a prezzi sostenibili. Un altro tema caldo è l’uso di aste al massimo rialzo nelle gare per l’affidamento dei servizi di raccolta di abiti usati: un metodo che in presenza di fluttuazioni di mercato rischia di mettere in ginocchio gli operatori onesti favorendo invece illeciti ambientali e filiere opache utilizzate da operatori disposti a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di abbattere i costi.

In Lombardia la Borsa degli Inerti

È stato presentato a Ecomondo nell’ambito del convegno «Lo sviluppo degli aggregati riciclati», il nuovo applicativo web Market Inerti sviluppato da Arpa Lombardia e progettato con la collaborazione di Ance Lombardia, Anpar e Anepla.

Matteo Lombardi, del settore attività produttive e controlli dell’Arpa Lombardia, ha illustrato le potenzialità della piattaforma, nata in seguito a un accordo fra Ance Lombardia e Regione Lombardia, che mira a favorire, in un’ottica di economia circolare, il mercato degli aggregati riciclati provenienti da costruzione e demolizione. Grazie a questa vetrina, infatti, si creerà un canale libero e gratuito che coinvolgerà un settore con un potenziale bacino di 55 tonnellate di rifiuti, in tutta Italia.

Market inerti funzionerà appoggiandosi all’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), utilizzato da quasi 20 anni in Lombardia e Veneto per la raccolta dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti negli impianti di trattamento.

Rivending, nuova vita a bicchierini e palette del caffè

Il mondo dei distributori automatici diventa protagonista dell’economia circolare grazie al progetto RiVending, un ciclo virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica voluto da Confida (associazione italiana distribuzione automatica), Corepla (consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica) e Unionplast (Federazione Gomma Plastica).

Il progetto pilota, nato con l’idea di rendere ancor più sostenibile il riciclo dei bicchierini di plastica utilizzati dai distributori automatici, sarà allargato. I consumatori dei distributori automatici, dopo aver gustato il caffè, sono invitati a buttare bicchierino e paletta in un apposito contenitore che permette di isolare il materiale plastico di cui sono fatti, dagli altri imballaggi in plastica e di semplificare così il processo di selezione del materiale recuperando una plastica omogenea di altissima qualità con cui si possono creare tanti nuovi prodotti.

Plastica, con RiVending nuova vita a palette e bicchieri di caffè

Rilegno e la nuova cassetta per la frutta biologica

L’economia circolare passa anche dai materiali che utilizziamo. Come possiamo usare il legno per realizzare nuove soluzioni progettuali per contenere e trasportare il biologico?

Questa l’idea alla base del contest che Rilegno, il consorzio ambientale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno, ha lanciato in occasione di Ecomondo. La sfida è reinventare la cassetta di legno per ideare un nuovo contenitore per i prodotti biologici, ripensando il rapporto tra oggetto fisico, beni di consumo in esso contenuti, relazione con la filiera commerciale (dalla logistica al punto vendita) e rapporto con il consumatore.

Sarà possibile candidare i progetti fino al 2 marzo 2020 attraverso il sito www.contest.rilegno.org.



L’Ecofuturo dell’Enea

L’Enea è fra i vincitori del premio «I geni di Ecomondo 2019» nell’ambito di Ecofuturo. Le cinque eco-innovazioni Enea premiate sono:

• il robot Nao che “suggerisce” l’uso efficiente dell’energia nelle case;

• la bioplastica da scarti dell’industria casearia;

• il toner per stampanti 3D ottenuto dalla plastica dei rifiuti elettrici ed elettronici;

• il lampione intelligente;

• un sistema di compostaggio hi-tech.