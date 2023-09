Singapore supera Hong Kong come economia più libera del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Singapore ha detronizzato Hong Kong diventando l’economia più libera del mondo, secondo un rapporto appena pubblicato dal think tank canadese Fraser Institute . Per la prima volta dall’inizio del monitoraggio sintetizzato nell’Indice della libertà economica del mondo, nel 1970, Hong Kong è scivolata al secondo posto dalla prima posizione, e il suo punteggio sta per scendere ulteriormente.

Alcuni dei parametri utilizzati per misurare l’indice di libertà economica - spiega un approfondimento pubblicato da Cnbc - si basano sulla facilità del commercio internazionale, sulla libertà di entrare e competere nei mercati e sulle normative commerciali, tra gli altri parametri.

I risultati del rapporto 2023 si basano sui dati del 2021, l’anno più recente in cui sono disponibili statistiche comparabili tra le 165 giurisdizioni. Il rapporto misura la libertà economica degli individui, ovvero la loro capacità di prendere decisioni economiche in autonomia.

Libertà economica connessa a quella civile

“La recente svolta di Hong Kong è un esempio di come la libertà economica sia intimamente legata alla libertà civile e politica”, ha spiegato Matthew Mitchell, senior fellow del Fraser Institute, in un comunicato stampa.

Secondo il rapporto, le nuove barriere normative all’ingresso, l’aumento dei costi delle imprese e i limiti all’impiego di manodopera straniera hanno intaccato la classifica di Hong Kong. “Queste repressioni, unite agli sforzi del governo per controllare il settore privato, hanno inevitabilmente portato a una diminuzione della libertà economica. La prosperità di Hong Kong probabilmente ne risentirà”, ha sottolineato Mitchell.