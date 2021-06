Ecopneus, i dieci anni del consorzio per il riciclo degli pneumatici

3' di lettura

Un palazzo alto un chilometro e mezzo con una base uguale a quella di un campo sportivo e pesante più di 20 super portaerei. È l’immagine che descrive il volume degli pneumatici dismessi, riciclati e riutilizzati, in diverse forme, in Italia e che vale circa 60 milioni di euro all’anno.



Il consorzio

Un ambito che va dalla produzione di energia sino alla realizzazione degli asfalti e mette assieme oltre 100 imprese, 700 occupati diretti e una rete di 25 mila gommisti affiliati impegnati nelle diverse regioni. Numeri di un settore in crescita e contenuti nel bilancio sui primi dieci anni di Ecopneus società consortile senza scopo di lucro e principale operatore della gestione degli pneumatici fuori uso in Italia. I dati che emergono dal bilancio, come chiarisce Giovanni Corbetta (che ha guidato Ecopneus sin dalla costituzione) «sono il risultato di una strategia lungimirante che negli anni ha consentito di costruire un sistema fondato su qualità, competenza ed innovazione coinvolgendo in modi diversi tutti gli stakeholder del sistema: dai cittadini alle istituzioni, alle imprese della filiera del trattamento e dei settori del riciclo, agli enti di ricerca, alle associazioni».

Dieci anni di attività

Dal 2011 a oggi la società ha gestito 2.220.090 tonnellate di pneumatici fuori uso «come il peso di 20 super portaerei», con una media annua di 200 mila tonnellate, «l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile». Certificata anche la crescita del 6 per cento annuo grazie a «130 mila tonnellate in più rispetto agli obiettivi di legge», e oltre 700 mila missioni di raccolta nei 25 mila gommisti registrati su tutto il territorio nazionale. Inoltre quello che i dirigenti del gruppo definiscono “impegno straordinario” per gli «interventi negli stock storici e per il prelievo straordinario di pneumatici abbandonati nei territori della Terra dei Fuochi, per un totale di 87 mila tonnellate prelevate».

Il valore economico

Significativo l'impatto economico.«Mediamente il valore che ogni anno viene distribuito da Ecopneus alle diverse componenti della filiera, è di circa 60 milioni di euro, e servono principalmente a remunerare le imprese per le operazioni di recupero, dalla raccolta, ai trasporti, al trattamento degli pneumatici fuori uso – dice Federico Dossena direttore generale Ecopneus –. Complessivamente, dal 2011 ad oggi, abbiamo generato un valore economico di 624 milioni di euro, di cui 611 distribuiti appunto ai nostri stakeholder. Ma un dato assai rilevante è rappresentato dal risparmio che abbiamo consentito al Paese sull’importazione di materie prime, grazie alla loro sostituzione con i materiali da riciclo di pneumatici fuori uso ottenuti dalla filiera Ecopneus: ben 1,15 miliardi di euro».

Impiego gomma riciclata

La seconda vita della gomma proveniente da pneumatici fuori uso spazia dal settore energetico a quello edile e stradale. Nello specifico, il 48 per cento degli pneumatici raccolti nei dieci anni è stato «destinato al recupero di energia», mentre il 52 per cento «è stato avviato al recupero di materia per produrre principalmente granuli e polverini di gomma impiegati nei diversi settori applicativi». Che in questo caso vanno dalle pavimentazioni sportive (50 per cento), ai manufatti e componenti (29 per cento) continuando con articoli in gomma (8 per cento), isolanti acustici per edilizia (7 per cento) e asfalti a bassa rumorosità (3 per cento)».