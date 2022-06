Ecosistema dell’innovazione, la Sicilia accelera

I punti chiave European digital innovation hub: entra Sikelia

La Sicilia accelera sulla strategia di innovazione e punta a cogliere tutte le opportunità che offre il Pnrr ma non solo. Da un lato consolidando il lavoro di coordinamento fatto nei mesi scorsi, dall’altro mettendo in campo nuovi bandi per sostenere la creazione di nuovi ecosistemi e la nascita di start up. Un disegno che l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano ha illustrato nel corso della due giorni che si è tenuta ad Alcamo in provincia di Trapani (il 16 e 17 giugno): la prima edizione della Borsa della Ricerca - In.Sicily, organizzata dalla Fondazione Emblema di cui è presidente Tommaso Aiello. Per due giorni, oltre 40 tra imprese, enti e investitori hanno incontrrato 31 start up siciliane (13 catanesi, 11 palermitane, 1 nissena, 2 ragusane, 1 siracusana, 2 messinesi e 1 trapanese) selezionate nei mesi scorsi.

European digital innovation hub: entra Sikelia

Intanto con la rete regionale per l'innovazione digitale Sikelia, aderente al partenariato Artes 5.0 – Restart Italy, la Sicilia entra a far parte dei 13 European digital innovation hub italiani selezionati dalla Commissione europea: progetti italiani finanziati al 100 per cento dall'Ue e dal Ministero dello Sviluppo economico. «La Sicilia – dice Turano - può e deve essere un grande incubatore di sviluppo, innovazione e ricerca per questo entro luglio pubblicheremo un bando destinato a sviluppare luoghi di innovazione, capaci di promuovere sviluppo e rendere attrattivi i territori. Abbiamo una dotazione di oltre 2 milioni di euro che intendiamo investire per sviluppare luoghi di innovazione generativi, di produzione e di lavoro, che devono far convivere l'impresa e il giovane creativo, start up, eventuale coworking e fab lab, formazione. L'obiettivo è facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, stimolare l'adozione di tecnologie avanzate, con particolare riguardo alla microimprenditorialità e a iniziative innovative».

Il bando Connessioni

Il bando cui fa riferimento l’assessore è quello definito Connessioni e «prevede – spiega Carmelo Frittitta, direttore generale dell’assessorato regionale alle Attività produttive – di supportare la nascita e/o l'ampliamento di luoghi deputati alla connessione di esperienze e competenze in campo di Ict. Non si tratta di semplici luoghi dove comunque è possibile il coworking ma contesti dove su iniziativa di privati si possano sviluppare progetti innovativi e dove si possa entrare in relazione col sistema del venture capital». Il bando sosterrà il 50% del costo del progetto ed il budget assegnato è di 2,4 milioni e sarà pubblicato entro luglio.

Il progetto Samothrace punta sui fondi Pnrr

Intanto l’ecosistema dell'innovazione Samothrace, acronimo che sta per SiciliAn Micro and NanO TecHnology Research and InnovAtion Center, ha appena superato la seconda fase di selezione da parte del ministero dell'Università e della ricerca nell’ambito del quadro di attuazione del Pnrr: nei giorni scorsi è stata costituita la Fondazione che gestirà tutte le attività del programma. L’ambizione, in questo caso, è di utilizzare le ali della microelettronica e delle microtecnologie per portare la Sicilia a realizzazioni che avranno un impatto tangibile sullo sviluppo del tessuto sociale e del tessuto industriale.

L’iniziativa, di cui è Hub coordinatore l’Università di Catania, prevede 120 milioni di budget da impiegare in tre anni (uno dei maggiori investimenti singoli in Sicilia nella «Missione 4 – Istruzione e ricerca» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU) coinvolge 17 membri fondatori e 28 partner complessivi tra cui 4 università, 5 istituti di ricerca, 4 grandi aziende di livello internazionale e 10 piccole e medie imprese. I progetti ‘raggio' sono 9 e sono caratterizzati ciascuno da azioni e obiettivi specifici collegati con il progetto principale proposto e coordinato dall'Università di Catania, in sei aree di applicazione: energia, ambiente, smart mobility, sistemi intelligenti per l’agricoltura di precisione, salute, beni culturali. Prevista l’assunzione di 115 ricercatori e poi 69 borse di dottorato di ricerca, 8 milioni di euro per “bandi a cascata” destinati a ulteriori realtà industriali da coinvolgere.