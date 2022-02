Ecosistema di servizi

La vettura offre Soluzioni integrate per la ricarica privata: ordinabili presso la Rete Renault all'atto dell'acquisto dell'auto. Soluzioni all inclusive, in collaborazione con Enel X, comprensive di wall box, sopralluogo preliminare, installazione, assistenza. Mobilize charge pass per la ricarica pubblica: disponibile sull'app My Renault, consente di accedere alla più vasta rete di punti di ricarica pubblici d'Europa (260.000 in 25 Paesi), localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità.

Mobilize Power Solutions: affianca le aziende nel processo di transizione verso la mobilità elettrica, con un servizio di consulenza a 360° per progettare e implementare l'infrastruttura di ricarica su misura per le loro flotte elettriche.Garanzia batteria 8 anni/160.000 km (SOH 70%), incluso il servizio di assistenza stradale in caso di panne d'energia con la ricarica sul posto o il traino al punto di ricarica più vicino, a seconda dell'area geografica.



