Ecosistema urbano 2019: Agrigento e Taranto trainano il Sud Dal balzo di Agrigento, salito di ben 44 posizioni rispetto all’anno precedente, al caso Taranto che punta al Green Award europeo, ma ha ancora tanta strada da fare specialmente sul fronte rifiuti di Giacomo Bagnasco

3' di lettura



In quella che sarebbe la “zona retrocessione” di una classifica sportiva è sempre il Meridione a distinguersi per numero di rappresentanti. Dall’81° all’ultimo posto della graduatoria generale di Ecosistema urbano i capoluoghi di Sud e Isole rappresentano i due terzi del totale. Eppure qualcosa si muove, che si tratti di piazzamenti in progresso o avvio di progetti di riqualificazione urbana.

Il balzo di Agrigento

Quest’anno a fare il balzo in avanti più grande è stata Agrigento, che ha guadagnato addirittura 44 posizioni: era penultima, sul gradino numero 103, e ora è 59esima. Innanzitutto, spiegano a Legambiente, il Comune siciliano ha svoltato in termini di aggiornamento dei dati, di risposte sistematiche e coerenti. Questo spiega almeno in parte l'avanzata in certi parametri che si distinguono su tutti gli altri.

In particolare la situazione dei rifiuti urbani è diventata soddisfacente. A rispecchiarlo sono il 16° posto per la produzione (436 chilogrammi per abitante rispetto ai 577 dichiarati in precedenza, e questo in un'annata dove invece l'aumento di spazzatura prodotta è quasi generale) e l'accelerata sulla raccolta differenziata, passata dal 9,1 al 61,8 per cento, il che frutta un piazzamento a metà classifica. La città siciliana, poi, sale addirittura sul podio per la “conta” degli alberi, che sono 107 ogni 100 abitanti e la collocano alle spalle della sola Modena.

Il «caso» Taranto

Nessun salto clamoroso in classifica, invece, per Taranto. Che si limita a guadagnare due piazze, dall’82esima all'80esima. Allo stesso tempo, la città pugliese lancia qualche segnale positivo. Anche a prescindere dalla qualità dell'aria che migliora (ma le rilevazioni non riguardano la presenza di sostanze inquinanti che derivano da lavorazioni industriali, come i metalli pesanti). Da un lato migliora la capacità di risposta da parte degli uffici comunali e in questo modo la sigla Nd (non disponibile) è stata sostituita da un 23° e un 49° posto su scala nazionale per quanto riguarda l’offerta e i passeggeri del trasporto pubblico, dall'altro si realizza un bel passo avanti nelle piste ciclabili a disposizione, passando dall'88° al 59° posto.



Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, insediato a giugno 2017, vuole guardare oltre e investire su più fronti: «Innanzitutto la pianificazione - spiega - indirizzando scelte urbanistiche, economiche e sociali per ridisegnare l’ambiente urbano con l'obiettivo di uno sviluppo complementare alla grande industria. Poi abbiamo la necessità di una narrazione nuova per un territorio che ora come ora, dall'esterno, appare condizionato dall’Ilva più di quanto non lo sia in realtà. Infine la governance, alla ricerca di un nuovo canale di dialogo e distensione tra le parti sociali, partendo dalla premessa che, pur su posizioni diverse, nessuno può dirsi non ambientalista».