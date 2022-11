Ecosistema urbano, città avanti nella sfida green ma con troppe automobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

La transizione ecologica nelle città è una questione di metodo: l’attuazione di progetti “verdi” richiede una programmazione locale mirata, per obiettivi. Sostenuta a livello nazionale. Ne sono convinti sindaci e assessori intervenuti ieri a Roma nel corso dell’evento di presentazione di Ecosistema urbano 2022, l’indagine realizzata da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che prende in esame 18 parametri eco-sostenibili.

Il podio del Trentino Alto Adige

«Essere la città italiana con la migliore pagella ambientale ci dà soddisfazione, consapevoli delle responsabilità dei centri urbani in questo ambito», ha detto Chiara Rabini, assessore all’ambiente di Bolzano, il comune primo in classifica. Le fa eco il sindaco di Trento (2° posto), Franco Ianeselli: «Essere riusciti a scalare posizioni rispetto al passato ed essere ormai da anni ai primi posti significa che siamo di fronte a una realtà rafforzata».

Ciclabilità, trasporto pubblico raccolta differenziata, verde urbano e rinnovabili. I due capoluoghi testimoniano che per arrivare in testa in questi parametri non basta l’autonomia amministrativa (che comunque aiuta, nell’attuazione dei programmi): il risultato del Trentino Alto Adige nasce da una cultura, quella della sostenibilità, che ormai pervade ad ogni livello delle politiche urbane. «Penso che buona parte dei risultati conseguiti - ha aggiunto Ianeselli - dipenda dal fatto che Trento costituisce l’ultimo avamposto italiano nei confronti del mondo di lingua tedesca. Essere sul confine significa mettersi a confronto e questa possibilità, coniugata con una tradizione “asburgica” e con cittadini esigenti, ci aiuta a fare bene».

Manca lo sprint a livello nazionale

Troppo spesso, però, i risultati positivi indicati dalle classifiche sono frutto di innovazioni isolate. «Qualcuno dice che non c’è niente di più conservatore delle politiche ambientali. Ma noi crediamo che per sostenere la transizione ecologica sul territorio sia necessario innovare» afferma Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia (4° posto) . «E l’innovazione locale deve potersi inserire in direttrici nazionali, che vanno sostenute», conclude.