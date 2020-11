Ecosistema urbano, città più green e la pandemia accelera la svolta

Consistente, passando ai rifiuti, l’aumento della raccolta differenziata, cresciuta in un solo anno dal 54,3 al 58,1% del totale e con nove capoluoghi oltre quota 80 per cento. E questo mentre la quantità di immondizia prodotta è scesa da 537 a 530 chilogrammi pro capite. Per quel che concerne l’acqua, scendono dell’11% i consumi domestici, ma la dispersione della rete idrica si mantiene alta, sul 36 per cento.

Nonostante il servizio di trasporto pubblico nel 2019 abbia aumentato i propri volumi di passeggeri, non tende a diminuire il tasso di motorizzazione delle città italiane, che anzi nel complesso dei capoluoghi passa da 64 a 64,6 auto ogni 100 abitanti: praticamente il doppio di quello che si registra in capitali come Londra, Parigi e Berlino.

In una graduatoria che cambia spesso “segno” come quella degli incidenti stradali, poi, su tutto il territorio nazionale il 2019 ha visto una discesa nel numero degli episodi, dei feriti e soprattutto dei morti, calati del 4,8 per cento. In tema di ambiente urbano, infine, sono aumentate le piste ciclabili a disposizione e gli alberi - nella media delle città italiane - sono 21,7 ogni 100 abitanti (più 10% in un anno).

Pordenone sale sul podio

Nella top ten della classifica generale ci sono nove città medio-piccole del Nord e una del Sud: Cosenza, che torna a presentarsi ai livelli più alti conquistando l’ottavo posto. Tra le prime cinque la sola nuova entrata è quella di Reggio Emilia, che si piazza quinta. Trento si conferma vincitrice e Mantova, come lo scorso anno, è seconda. Bolzano scende di una posizione, lasciando a Pordenone il terzo gradino del podio.