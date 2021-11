Ecosistema urbano, la città più green resta Trento e risale Cosenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anno a dir poco travagliato, messo sotto la lente da Legambiente con il apporto Ecosistema urbano. I dati della 28ª edizione dell’indagine si riferiscono in gran parte al 2020, quando il Covid batteva più forte e la versione più severa del lockdown costringeva le persone a stare in casa, con un traffico di auto molto ridimensionato. Un periodo cui è seguita l’onda lunga del telelavoro. Da qui i “pronostici” sui risultati che sarebbero scaturiti nel campo ambientale. Ipotesi a volte azzeccate e a volte no.

• Ecosistema urbano 2021, tutti i dati

Effetto Covid «limitato»

Nelle città capoluogo di provincia è arrivato il crollo del trasporto pubblico locale (con un 48% medio in meno di passeggeri), mentre la qualità dell’aria non è migliorata in modo particolarmente significativo. Continua, in realtà, e si intensifica un poco, un trend in diminuzione per i valori di polveri sottili, biossido di azoto e ozono, ma senza che ci sia stata una vera punta al ribasso. D’altronde (si veda in proposito «Il Sole 24 Ore» dello scorso 17 ottobre) risulta che nell’area padana , quella con la situazione peggiore sul fronte dell’aria, più che dalle auto l’inquinamento sia determinato da fattori come il trasporto delle merci, l’agricoltura e gli allevamenti, il riscaldamento a legna o pellet con camini e stufe.

Per il resto, complessivamente la situazione dei centri urbani non muta rispetto alle annate precedenti. Tra gli aspetti positivi ci sono l’ulteriore incremento della raccolta differenziata (passata in media al 59,3 per cento, oltre un punto in più dell’anno prima, ma comunque abbastanza lontana dalla soglia del 65% a suo tempo fissata per il 2012) e la maggiore disponibilità di piste ciclabili: da 8,65 a 9,47 “metri equivalenti” ogni 100 abitanti.

Una delle criticità più evidenti è costituita invece dai buchi nella rete idrica, con il 36% dell’acqua potabile che va disperso.