Ecosostenibili e igienizzanti: l’ultima frontiera delle vernici per il legno

L’italiana IVM Group investe ogni anno l’8% del fatturato in ricerca e innovazione. Dopo le vernici antibatteriche, arrivano sul mercato (a marchio Milesi) quelle ricavate al 75% da fonti rinnovabili

La pandemia ha reso tutti più sensibili al tema dell’igiene delle superfici eppure, per le imprese che si occupano di materiali di rivestimento, questo aspetto è tutt’altro che una novità. «Sono sempre stata affascinata dalle tecnologie che permettono di ridurre la proliferazione dei batteri sulle superfici», spiega Federica Teso, vice presidente di IVM Group che, tra i marchi in portafoglio, comprende anche Milesi, azienda fondata nel dopoguerra e specializzata in vernici per il legno.

«I nostri prodotti consentono di abbattere i batteri del 99% – precisa Teso –. Questo non solo garantisce un’igiene maggiore, ma consente inoltre di preservare meglio le superfici stesse, perché richiede trattamenti di pulizia meno frequenti e meno aggressivi». Healthy.Wood, una delle ultime proposte dell’azienda, è una linea di vernici igienizzanti che assicurano protezione duratura contro i batteri, senza ricorrere all'utilizzo di prodotti disinfettanti. È adatta all’uso in spazi domestici, ma anche in quei luoghi pubblici dove l’igiene è oggi più che mai importante: bar e ristoranti, cinema, hotel, scuole, negozi, spazi fieristici, studi medici e professionali.

«Se devo dire qual è, però, l’ultima frontiera dell’innovazione nel nostro settore, indicherei il tema della sostenibilità – aggiunge la manager del gruppo, che ogni anno investe l’8% del fatturato (oltre 200 milioni di euro) in ricerca e sviluppo –. Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato la linea BioPaint, a tecnologia UV 100%: una nuova generazione di vernici che contengono fino al 75% di materie prime provenienti da fonti rinnovabili e sono prive di Voc, cioè i composti organici volatili, che sono causa di inquinamento atmosferico».

Altro aspetto importante dell’innovazione su materiali e tecnologie è garantire alle vernici caratteristiche tecniche competitive: «La bellezza del legno risiede soprattutto nella sua naturalità e nel suo essere intrinsecamente ecologico. Perciò le vernici migliori sono quelle che riescono a mantenere queste qualità, aggiungendo però caratteristiche di resistenza, durabilità e pulizia».

Il gruppo ha chiuso il 2020 con risultati soddisfacenti, nonostante la lieve riduzione del fatturato, registrata soprattutto sul mercato interno, mentre l’export ha tenuto.