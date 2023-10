Ecosuntek cresce, obiettivo 150 megawatt da impianti di proprietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’accordo per l’acquisizione del 45% di +Energia, Ecosuntek, società umbra quotata sull’ Euronext Growth Milan, non si ferma e punta ad espandere ulteriormente il suo business. L’obiettivo, racconta l’amministratore delegato e socio Matteo Minelli, è di raggiungere, nel giro di qualche anno, i 150 megawatt da impianti fotovoltaici di proprietà e ritirare energia verde da ulteriori 400 megawatt di impianti fotovoltaici ed eolici, raddoppiando così gli attuali clienti produttori.

Resta l’accento, nonostante Ecosuntek ambisca ad avere una rilevanza sempre più a livello nazionale, sul forte legame per il territorio: «L’Umbria è una piccola regione e per me – spiega l’ad - è importante realizzare in ambito energetico una realtà sostenibile nel cuore verde dell’Italia».

L’acquisizione delle quote di + Energia ha segnato una tappa importante nella storia della Ecosuntek, società, nata nel 2008, finora attiva soprattutto nella produzione e nel dispacciamento di energia rinnovabile. L’operazione, per un prezzo complessivo di 21,27 milioni è avvenuta a fine luglio scorso attraverso la controllata al 63,4% Eco Trade che ha firmato due accordi preliminari. Questa operazione, aggiunge Minelli, «nasce dal fatto che il nostro core business da sempre è stato quello della power generation, ovvero lo sviluppo e la gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili. Ci è sempre mancata una parte importante, cioè la parte finale della filiera, la commercializzazione alle piccole e medie partite Iva e ai clienti domestici, valorizzando la nostra materia prima». + Energia, la cui acquisizione finale è prevista per fine ottobre, «ha saputo interpretare al meglio la parte finale della filiera e ha un rapporto molto consolidato con i propri clienti».

Secondo gli ultimi dati di bilancio, nel primo semestre, Ecosuntek, che conta 25 dipendenti, ha registrato un valore della produzione di 253 milioni (286,3 milioni nel primo semestre del 2022) e un ebitda pari a 7,4 milioni (che si confronta con i 7 milioni nel primo semestre del 2022).

«Rispetto all’anno scorso – commenta l’amministratore delegato - stiamo incrementando in maniera sostanziale i volumi transati. L’intenzione è di continuare nel percorso di crescita anche per i prossimi anni, aumentando i volumi. Controllando l’intera filiera dell’energia, riteniamo di avere un vantaggio competitivo importante. Con l’acquisto di + Energia entreranno a far parte del gruppo circa 70 dipendenti e circa 80 agenti che oggi fanno riferimento alla società. Il nostro piano punta ad incrementare questo numero con altri agenti per aumentare la base di contratti mensili».