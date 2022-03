Ecovernici della Boero per il sito di Electrolux

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo genovese Boero, specializzato nel settore dei prodotti vernicianti per edilizia e yachting, ha contribuito a dare un nuovo aspetto allo stabilimento produttivo di Electrolux a a Porcia (Pordenone). Il gruppo leader negli elettrodomestici ha infatti incaricato l’azienda ligure di colorare le facciate del sito in questione. Incarico che è arrivato dopo un confronto tra il team tecnico di Electrolux e il team di prescrizione della Boero, che ha il compito di affiancare le imprese edili per offrire loro un supporto tecnico. Alla fine, per l’operazione è stato scelto un prodotto ecocompatibile del brand Attiva del gruppo genovese; e la Boero ha offerto anche un servizio di consulenza del colore. Il progetto cromatico, spiegano i tecnici dell’azienda, ha portato alla «scelta di una tavolozza dai colori tenui e neutrali che sono stati inseriti nelle ampie pareti, sfruttando i quadrati delle giunzioni dei pannelli prefabbricati, di cui è composta la facciata. I colori si alternano quindi sulle facciate creando un gioco cromatico» con l’intento di dare «all’insieme una percezione più variegata e biologica».