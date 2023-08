Ecuador al ballottaggio il 15 ottobre. Referendum: no alle trivelle in Amazzonia

Christian Zurita, giornalista anti-narcos sceso in pista per il Movimento Construye, dopo l’assassinio di Villavicencio, è arrivato terzo nella disputa, superando il 16,295. Il quarto posto è andato invece al Bolsonaro ecuadoriano, l’ex paracadutista Jan Topic (14% circa), mentre nessuno degli altri quattro candidati ha superato il 10%. In realtà però il nuovo capo di Stato non avrà molto margine per cambiare le cose. Gli eletti infatti resteranno in carica solo poco più di un anno. Fino alla scadenza della legislatura. Poi si tornerà al voto nel 2025, per un mandato regolare. A maggio infatti il presidente conservatore Guillermo Lasso aveva invocato la clausola costituzionale della “muerte cruzada” (morte reciproca) e sciolto il Parlamento controllato dall’opposizione per scampare all’impeachment, creando le condizioni per questo voto anticipato.

Referendum, vince il no alle trivelle in Amazzonia

Parallelamente al voto presidenziale, gli ecuadoregni sono stati chiamati alle urne anche per esprimersi sulle trivellazioni nella foresta amazzonica. Ebbene, con quasi il 58% dei voti scrutinati, il 59,14% degli elettori si è espresso contro lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi all’interno del Parco Nazionale Yasuni, nell’Amazzonia ecuadoriana. Il 40,86% ha invece votato per la continuazione delle trivellazioni nelle aree di Ishpingo, Tambococha e Tiputini (Itt), noto anche come Blocco 43. Il risultato del referendum costituisce un clamoroso trionfo per Yasunidos, il gruppo ambientalista che ha promosso la consultazione per proteggere Yasuni, dichiarato riserva della biosfera dall’Unesco nel 1989.

In Guatemala vince il progressista Arévalo

Intanto Bernardo Arévalo sarà il nuovo presidente del Guatemala. Il candidato progressista ha raccolto circa il 58% delle preferenze, mentre la sua rivale, la conservatrice Sandra Torres, si è fermata al 37%. «Faremo un governo che si prenda cura di tutte le persone, nonostante le differenze - ha dichiarato Arévalo - Tutti noi condividiamo l’amore per il Guatemala, questo è ciò per cui abbiamo lavorato, continueremo a costruire una nuova primavera». Arévalo ha aggiunto di aver ricevuto telefonate dal presidente uscente Alejandro Giammattei, dal presidente di El Salvador Nayib Bukele e dal presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador, che si sono congratulati con lui.

