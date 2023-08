Ecuador, ucciso dopo un comizio il candidato alle presidenziali Villavicencio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale. Si tratta del giornalista e attivista politico Fernando Villavicencio. Da sempre Villavicencio si è schierato contro il dilagare della criminalità e dei cartelli narcos nel Paese. Il presidente uscente dell’Ecuador Guillermo Lasso, su Twitter si dice: «Indignato e scioccato. La mia solidarietà e le mie condoglianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito», aggiunge il presidente.

«Il Gabinetto di sicurezza si riunirà tra pochi minuti. Ho chiesto alla presidente del Comitato nazionale per le elezioni, Diana Atamaint, al procuratore generale dello Stato, Diana Salazar, al presidente della Corte nazionale di Giustizia, Iván Saquicela, e alle altre autorità dello Stato di partecipare a questa riunione con urgenza per affrontare questo evento che ha sconvolto il Paese. Il crimine organizzato si è spinto troppo in là, ma su di loro si abbatterà tutto il peso della legge».