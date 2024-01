Ecuador, liberati tutti gli ostaggi tenuti nelle carceri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti gli ostaggi che erano rimasti in mano ai detenuti nelle carceri ecuadoriane sono stati rilasciati la notte scorsa: si tratta di 136 persone, come ha annunciato in un comunicato l’amministrazione penitenziaria.

«Questa notte, i protocolli di sicurezza e l’azione congiunta della polizia e dell’esercito nazionale hanno consentito il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti in diverse carceri del Paese», si legge nella nota.

Il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa ha affermato che per risolvere il problema della violenza dei narcos in Ecuador non bastano l’esercito e le carceri come nel Salvador di Nayib Bukele.

«Il modo per risolvere il problema è quello dell’Ecuador, non quello di El Salvador. Saremo severi contro il terrorismo e la corruzione, ma pensiamo anche alla crescita dell’occupazione e dell’economia, abbiamo bisogno di qualcosa di più sicurezza per rendere sostenibile il Paese», ha affermato Noboa in un’intervista rilasciata alla Bbc.

Il presidente ecuadoriano ha fatto quindi il punto sugli eventi dell’ultima settimana contraddistinta dalla spirale di violenza scatenata dai gruppi narcos e culminata con la decisione di decretare lo stato di «conflitto armato interno» e la mobilitazione di tutte le forze armate sul territorio.