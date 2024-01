Ecuador a un passo dalla guerra civile: uomini armati in diretta TV, 10 morti e 3 feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ecuador sempre più nel caos e a un passo dalla guerra civile: un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione in uno studio del canale pubblico, in diretta, della città portuale di Guayaquil, da mesi centro di violenze. Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato «il conflitto armato interno» e «guerra» ai narcos, ordinando l’ evacuazione immediata del Parlamento e di tutti gli uffici pubblici della capitale Quito. Un clima esplosivo da giorni divampato nelle ultime ore con segnalazioni di saccheggi e violenze, per ora smentite ufficialmente dalle forze dell’ordine.

Almeno dieci persone sono morte, tra cui due agenti di polizia, e tre sono rimaste ferite a Guayaquil a causa delle violenze che stanno scuotendo l’Ecuador. Lo riportano i media locali. Inizialmente era stata segnalata la morte di otto persone e tre feriti poi, in un successivo comunicato, la polizia ecuadoriana ha denunciato la morte di due agenti “assassinati in modo vile da criminali armati” nella località di Nobol, nella regione di Guayas. Le vittime, secondo quanto riferisce il sindaco Aquiles Alvarez in una conferenza stampa, sono state registrate nel corso di diversi attacchi contro la popolazione civile e contro la polizia registrati nel corso della giornata. Un commissariato è stato colpito da un attentato, mentre due addetti alla sicurezza di un centro commerciale sono stati freddati dai criminali per aver impedito l’accesso ai locali affollati. In tutto 14 persone sono state arrestate.

Loading...

Ecuador: uomini armati minacciano il presentatore in diretta TV

La città si prepara intanto al secondo giorno di coprifuoco, in vigore a partire dalle 23. Il trasporto su gomma e la circolazione sono sospesi, mentre l’accesso all’aeroporto - che resta aperto - è limitato solo alle persone in possesso di biglietto. Le aree sensibili e i penitenziari sono circondati dalle forze armate. Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato oggi lo stato di «conflitto armato interno» a seguito delle violenze generalizzata messe in atto da parte di organizzazioni criminali di narcotrafficanti.

L’Assemblea nazionale dell’Ecuador ha espresso il suo sostegno alle Forze armate e di polizia del Paese, in seguito alla dichiarazione di “conflitto armato interno” del presidente Daniel Noboa, motivata dall’invasione di un gruppo armato in un canale televisivo a Guayaquil e da attacchi simultanei in diverse città, che hanno provocato almeno dieci morti e tre feriti. In una dichiarazione pubblica, firmata dai rappresentanti di tutti i partiti, il Parlamento - che ieri era stato evacuato a causa dei disordini - ha precisato che il sostegno include l’adozione di indulti e/o amnistie nei casi necessari per garantire il lavoro degli addetti alla pubblica sicurezza. Il Congresso ha inoltre appoggiato l’azione del governo in materia di sicurezza per ripristinare la pace e l’ordine nel territorio nazionale, oltre a chiedere che i responsabili delle evasioni dal carcere siano individuati e puniti. I parlamentari hanno sottolineato che stanno lavorando in unità, indipendentemente dalle diverse correnti politiche e ideologiche che rappresentano. “La situazione attuale richiede collaborazione e coesione. Siamo impegnati ad affrontare questa sfida in modo responsabile e comune”, hanno sottolineato.

Il capo della diplomazia statunitense per l’America Latina, Brian Nichols, ha espresso la sua “estrema preoccupazione” per l’ondata di violenza che sta colpendo l’Ecuador, dove si sono verificati rapimenti, esplosioni e fughe di detenuti legati al traffico di droga. “Gli Stati Uniti sostengono il popolo dell’Ecuador. Siamo pronti a fornire assistenza al governo ecuadoriano e rimarremo in stretto contatto con la squadra del presidente Daniel Noboa per quanto riguarda il nostro sostegno”, ha scritto Nichols sui social.